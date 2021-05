Incepe programul "Litoralul pentru Toti". Tarifele pornesc de la 40 de lei pe noapte. Lista hotelurilor inscrise in program

Cele mai piperate preturi, in Mamaia

Potrivit Federatiei Patronatelor in Turismul Romanesc, peste 4.000 de locuri de cazare sunt disponibile pe noapte.Tarifele prin programul "Litoralul pentru Toti" sunt cu pana la 65% mai mici fata de cele din varf de sezon. Tariful pentru o noapte de cazare incepe de la 40 de lei, cel mai ieftin pachet fara mic dejun poate fi achizitionat la un hotel de 3 stele din statiunea Neptun si costa 80 lei/noapte pentru 2 persoane.La polul opus, se afla statiunea Mamaia , unde la un hotel de 4 stele 2 persoane vor plati pentru un sejur de minim 5 nopti, care include cazare cu servicii de masa ultra all-inclusive, 520 lei/ noapte.Turistii care vor sa se cazeze in statiunea Eforie Nord beneficiaza de tarife pornind de la 85 lei/noapte pentru 2 persoane, pachete de minim 4 nopti. Lista hotelurilor inscrise in program poate fi consultata AICI