Incepe sezonul capuselor in Capitala. PSD cere aprobarea de urgenta a programului de deratizare si dezinsectie

Planul de deratizare, de urgenta maxima

O sedinta de indata, dedicata dezbaterii aceluiasi proiect , a avut loc si in cursul zilei de marti, insa aceasta a fost inchisa la putin timp de la incepere, deoarece votul privind ordinea de zi a intrunit doar 20 de optiuni favorabile, 14 "impotriva" si 17 abtineri.Pe ordinea de zi figura un singur proiect care viza aprobarea finantarii de la bugetul Municipiului Bucuresti a Programului Unitar de Actiune pentru Deratizare si Dezinsectie in anul 2021. Proiectul prevede frecventa cu care sa se realizeze activitatile de dezinsectie si deratizare in spatiile deschise din domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti si in spatiile comune inchise ale cladirilor (casa scarii, subsol)."Astazi in cadrul sedintei extraordinare a CGMB convocata de consilierii generali ai PSD s-a vazut cat de mult inseamna cetateanul pentru cei ce au castigat, numai ei stiu cum, majoritatea in consiliul general. Nici macar nu au avut decenta de a intra intr-o dezbatere pe proiectul propus de consilierii PSD. Pentru ca, spre deosebire de colegii care alcatuiesc aceasta majoritate toxica, noi nu ne facem pres in fata calculelor reci ale unui primar fara scrupule, vom face tot ceea ce ne sta in putinta pentru a grabi procesul de adoptare a masurilor atat de necesare sanatatii si confortului bucurestenilor", a scris liderul social-democratilor din CGMB, Aurelian Badulescu, pe Facebook Reprezentanti ai USR PLUS au precizat ca propunerea PSD nu este in conformitate cu procedura pe care primarul general vrea sa o implementeze si ca in cadrul sedintei ordinare a CGMB urmeaza sa fie adoptat un alt proiect de hotarare care sa vizeze activitatile de dezinsectie si deratizare."Este intr-adevar de urgenta maxima planul pentru deratizare, insa urmeaza ca la prima sedinta primarul sa propuna varianta agreata cu aparatul si cu executivul", au precizat sursele citate.