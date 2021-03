Strainii cu drept de sedere in Romania se pot programa la vaccinare din 10 aprilie

Anuntul a fost facut de doctorul Valeriu Gheorghita , seful campaniei nationale de vaccinare anti COVID-19."Un alt element de noutate este legat de posibilitatea cetatenilor straini de a se programa pe platforma si ma refer la cetatenii straini cu drept de sedere in Romania care nu detin CNP emise de autoritatile romane, vor putea sa se programeze direct in platforma, pentru acestia va fi alocat un identificator unic corelat cu documentele de identificare a cetateanului strain, cu numar, serie si pasaport , de pilda. Data la care se va implementa foarte probabil aceasta functionalitate va fi 10 aprilie", a declarat, marti, Valeriu Gheorghita, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca in prezent poate fi vazuta harta centrelor de vaccinare, care cuprinde numarul de locuri disponibile dintr-un centru si tipul de vaccin utilizat.