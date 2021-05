Mai sunt 7 judete cu o incidenta mai mare de 1 la mia de locuitori. Clujul trece pe primul loc, inaintea judetului Alba

Cifrele cele mai mari se inregistreaza in judetele Cluj cu 1,26 la mie si Alba cu 1,25 la mie., desi ambele sunt in scadere fata de ziua de ieri.La polul opus se afla judetele Gorj cu 0.21 si Suceava cu 0,29 la mie.La nivel national, incidenta medie este de 0.85 conform datelor transmise in raport.In intervalul 14.05.2021 (10:00) - 15.05.2021 (10:00) au fost raportate 72 de decese (33 barbati si 39 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus.