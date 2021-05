25 de judete au ajuns sa aiba o incidenta sub 0.50 la mia de locuitori. Alba, Cluj, Caras Severin si Sibiu in topul celor mai afectate zone

Cifre similare au mai fost anuntate la inceputul pandemiei, in martie 2020.Potrivit raportarii de duminica, judetele cel mai grav afectate, cu o incidenta mai mare de 0.50 de cazuri la mia de locuitori , sunt Alba - cu 0.93, Cluj - cu 0.88, Caras Severin - cu 0.81, Sibiu - cu 0.82, Prahova - cu 0.80, in timp ce in Bucuresti se inregistreaza o incidenta de 0.67 la mia de locuitori.La polul opus se afla judetul Gorj care a anuntat duminica o incidenta de doar 0.13 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.In Romania au fost depistate 307 cazuri noi de infectari cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore.