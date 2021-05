Incidenta in Bucuresti a scazut la sub 2,5 cazuri la mia de locuitori. Niciun judet nu mai este in zona rosie

Capitala a ajuns luni la o incidenta de 2,42 cazuri la mia de locuitori dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate doar 240 de noi imbolnaviri.Pe locul doi in acest clasament se afla judetul Ilfov, cu o incidenta de 2,32 cazuri la mia de locuitori. In Ilfov, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 29 de noi infectari.Judetul Cluj se afla pe locul trei, cu o incidenta de 2,17 cazuri la mia de locuitori, fiind raportate doar 10 cazuri noi.