GRAFIC. Numar urias de cazuri in Ilfov. Judetul urca pe primul loc in tara in topul incidentei cazurilor de COVID

In top se afla Timis cu o incidenta de 5.96, urmat de Bucuresti cu o incidenta de 4.64 si Brasov cu 4.38. Alte cinci judete, Alba, Cluj, Constanta, Hunedoara si Salaj se afla in scenariul rosu cu incidente mai mari de 3 la mia de locuitori.Doar zece judete se mai afla in prezent in sceneariul verde. Este vorba despre Buzau, Caras Severin, Covasna, Harghita, Olt, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.