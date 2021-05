Doar 4 judete au o incidenta mai mare de 0,5 cazuri la mia de locuitori. Zonele cu cele mai multe imbolnaviri

Doar in patru judete din tara, numarul cazurilor depaseste 0,50 cazuri la mia de locuitori . In Alba incidenta inregistrata la 14 zile este de 0,64 cazuri, in timp ce in Caras Severin incidenta este de 0,50 de cazuri.In Cluj, incidenta cazurilor este de 0,53 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in Sibiu este de 0,52 la mia de locuitori.Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.039.173 de pacienti au fost declarati vindecati.In ceea ce priveste zonele cu cele mai multe cazuri COVID-19, situatia e urmatoarea: