Niciun judet cu rata de infectare de peste 1. Mai putin de 50 de cazuri raportate in Bucuresti GRAFIC

Lista cazurilor raportate pe judete

Cea mai ridicata incidenta din tara se inregistreaza in Judetul Alba, de 1 caz la mia de locuitori.Judetul Cluj are a doua cea mai ridicata incidenta din tara, de 0,97 cazuri la mia de locuitori.Judetele Caras-Severin si Sibiu au si ele o incidenta de peste 0,8 cazuri. In Capitala au fost raportate mai putin de 50 de cazuri noi , cele mai multe din intreaga tara.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 21113 21 1,002. Arad 23564 8 0,403. Arges 27200 20 0,664. Bacau 25972 4 0,265. Bihor 29091 23 0,706. Bistrita-Nasaud 11830 2 0,487. Botosani 14107 10 0,358. Brasov 43498 13 0,709. Braila 13210 7 0,4510. Buzau 12516 8 0,4311. Caras-Severin 11364 3 0,8912. Calarasi 10010 8 0,3513. Cluj 57302 29 0,9714. Constanta 42776 21 0,4815. Covasna 8498 8 0,6616. Dambovita 22410 0 0,3817. Dolj 26513 3 0,3918. Galati 27463 14 0,4819. Giurgiu 10975 5 0,3920. Gorj 9193 6 0,1421. Harghita 8222 1 0,5922. Hunedoara 22813 8 0,5423. Ialomita 10718 0 0,3124. Iasi 42227 17 0,3925. Ilfov 44933 9 0,7826. Maramures 20320 7 0,2627. Mehedinti 8297 12 0,5528. Mures 23843 10 0,5529. Neamt 18809 8 0,5430. Olt 14521 6 0,4631. Prahova 35001 15 0,8932. Satu Mare 12943 5 0,2733. Salaj 10897 5 0,6134. Sibiu 26354 12 0,8935. Suceava 24114 3 0,2536. Teleorman 13639 3 0,4737. Timis 54162 24 0,6638. Tulcea 8391 9 0,5539. Vaslui 15906 4 0,2440. Valcea 16330 4 0,5041. Vrancea 10634 2 0,3942. Mun. Bucuresti 182963 46 0,7543. Cazuri noi nealocate pe judete594* 32TOTAL 1.075.236 455