GRAFIC incidenta COVID. Un singur mare centru urban din Romania se mai afla in "scenariul rosu". 20 de judete sunt "verzi"

Doar Bucurestiul a mai ramas in scenariul rosu al incidentei potrivit raportului de joi, 29 aprilie. Capitala inregistreaza o rata de infectare de 3,09 la mie. Doua judete se apropie de limita scenariului rosu: Cluj - cu 2,90 si Ilfov - cu o rata de 2,85.20 de judete sunt in scenariul verde, cu un coeficient mai scazut de 1,50 la mie. Cele mai scazute rate se inregistreaza in judetele Suceava (0,44), Gorj (0,48) si Maramures (0,52).Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).