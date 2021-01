In ce conditii poate fi inversata decizia de a relaxa masurile in Bucuresti. "Comitetul poate peste cateva zile sa inchida din nou"

Reprezentantii HoReCa, responsabilizati

Populatia trebuie sa respecte regulile

El a precizat ca masurile de protectie raman aceleasi: masca, distantarea si mobilitatea cat mai redusa, indiferent daca este vorba de vechea sau de noua tulpina a coronavirusului.Arafat a declarat vineri, ca reprezentantii HoReCa trebuie sa fie responsabilizati sa respecte regulile dupa care se reia activitatea."Decizia in baza procedurii si in baza hotararii este de a relua unele activitati, nici nu as zice ca ne relaxam, nu e corect sa spunem ca ne relaxam, e un cuvant pe care il folosim toti, dar noi trebuie sa intelegem ca se reiau unele activitati. La restaurante in interior cu 30 la suta capacitate ceea ce inseamna ca HoReCa trebuie sa arate acum si sa fie responsabilizata sa respecte aceste reguli, 30 la suta, nu 50, nu 40, 30 la suta, una din trei mese. Cinematografele, teatrele cu 30 la suta, salile de jocuri de noroc in interior cu 30 la suta pana la orele 21. Raman botezuri, nunti interzise, astea nu se permit, nici nu intram in aceasta discutie. Numai de luat masa si intr-un numar limitat", a afirmat seful DSU.El a precizat ca, daca va fi o crestere a incidentei in Bucuresti, atunci masura poate fi inversata. "Daca se va observa ca incepe o crestere si incepe din nou sa creasca incidenta in Bucuresti, aceasta masura poate fi inversata si inchis totul din nou. Comitetul, asa cum astazi a relaxat, poate peste cateva zile din nou sa inchida, daca vede ca incidenta creste din nou", a transmis Arafat.El a mentionat ca populatia trebuie sa respecte in continuare regulile privind portul mastii de protectie, distantarea si mobilitatea cat mai redusa."Important este ca populatia sa inteleaga cat de importanta este respectarea regulilor. Si cu tulpina noua si cu tulpina veche, masurile de protectie sunt la fel: masca, distantare si mobilitate cat mai redusa. Daca respectam aceste reguli, reusim probabil sa nu permitem tulpinei noi sa se raspandeasca cum s-a raspandit in alte zone si vedem impactul ei. Daca se va intampla sa vedem ca situatia nu mai este controlabila cu aceste incidente care au fost stabilite anul trecut, clar ca poate sa se vina cu reguli, cu noi incidente, cu noi propuneri, sa se discute la nivelul CNSU-ului, la nivelul Guvernului si sa faca obiectul unei modificari a hotararii de Guvern daca va fi necesar acest lucru", a explicat Arafat.