GRAFIC Incidenta in Bucuresti este in scadere, dupa raportarea a 340 de cazuri noi. Timisul, singurul judet ramas in zona rosie

Raportul autoritatilor transmmis duminica arata ca si judetul Cluj a iesit din zona rosie, cu o incidenta de 2,9 cazuri la mia de locuitori. Asta in conditiile in care sambata inregistra o incidenta de 3,01 cazuri. In ultimele 24 de ore au fost inregistrare doar 88 de noi imbolnaviri in judet.Astfel, doar judetul Timis mai este in zona rosie cu o incidenta de 3,52 cazuri la mia de locuitori. In acest judet au fost raportate 127 de noi imbolnaviri.Doar 11 judete se mai afla in acest moment in zona galbena cu o incidenta de peste 1,5 cazuri dar mai mica de 3 cazuri la mia de locuitori.Cea mai scazuta incidenta se inregistreaza in judetul Buzau, de 0,52 cazuri la mia de locuitori.In utlimele 24 de ore au fost raportate mai putin de 2.000 de noi imbolnaviri CITESTE SI: