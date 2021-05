Incidenta cazurilor de COVID-19 ramane sub 1 la mia de locuitori. In afara de Bucuresti, toate orasele au raportat sub 30 de cazuri

Potrivit datelor autoritatilor, toate judetele tarii raman in scenariul verde, in contextul in care niciunul dintre ele nu a raportat o incidenta mai mare de 1 caz la mia de locuitori . Cea mai mare incidenta se regasete in Alba (0,79), Cluj (0,75) si Caras-Severin (0,69).Alba 21141 4 0,79Arad 23580 8 0,31Arges 27259 13 0,52Bacau 25989 2 0,18Bihor 29149 16 0,55Bistrita-Nasaud 11847 7 0,39Botosani 14122 7 0,29Brasov 43553 25 0,50Braila 13241 19 0,34Buzau 12532 4 0,33Caras-Severin 11398 15 0,69Calarasi 10020 6 0,27Cluj 57375 19 0,75Constanta 42830 11 0,39Covasna 8514 6 0,53Dambovita 22427 1 0,30Dolj 26546 9 0,27Galati 27520 16 0,32Giurgiu 10985 3 0,28Gorj 9198 1 0,13Harghita 8231 4 0,31Hunedoara 22825 5 0,39Ialomita 10736 3 0,24Iasi 42281 17 0,29Ilfov 44982 6 0,55Maramures 20336 3 0,22Mehedinti 8307 2 0,40Mures 23868 11 0,41Neamt 18859 17 0,46Olt 14548 7 0,32Prahova 35072 22 0,63Satu Mare 12953 2 0,20Salaj 10910 5 0,38Sibiu 26402 16 0,65Suceava 24138 6 0,21Teleorman 13656 6 0,35Timis 54202 10 0,46Tulcea 8408 5 0,48Vaslui 15921 9 0,20Valcea 16363 11 0,40Vrancea 10657 7 0,30Mun. Bucuresti 183130 39 0,52