GRAFIC Incidenta COVID-19 in Bucuresti se apropie de 7 la mie. Constanta se apropie de capitala la numarul de cazuri

Ilfovul se afla in crestere, cu o rata de 8,33 la mie, fata de 8,02 cat s-a inregistrat cu o zi in urma. Pe locul secund se afla Bucurestiul cu 6,88 la mie.Printre judetele cele mai afectate se afla: Brasov, Cluj, Constanta, Hunedoara, Timis.La polul opus, printre judetele aflate in scenariul verde se regasesc: Buzau, Botosani, Olt, Vrancea, Suceava.Potrivit secretarului de stat Raed Arafat ,"daca incidenta depaseste 7,5 la mie, atunci circulatia va fi permisa pana la ora 20,00 pe toata durata saptamanii, iar la operatorii economici activitatea pana la ora 18,00, tot pe toata durata saptamanii".Masurile urmeaza sa fie puse in practica incepand de duminica, 28 martie.