Incineratorul din Prahova arde si acum, dupa o saptamana de la incendiul masiv provocat de un sinucigas. Decizia pompierilor

Si in prezent, mai multe focare ard mocnit in canelele tehnologice ale halei cuprinse de flacari.Zona va fi din nou inundata cu 1.000 de tone de apa.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova anunta ca noua masini de stingere vor actiona, din nou, pentru inlaturarea efectelor negative la incineratorul din Parcul Industrial Brazi."Timp de trei ore vor refula peste 1.000 de tone de apa. Sunt mai multe focare care ard mocnit in canalele tehnologice", informeaza ISU Prahova.Un incendiu puternic a cuprins o hala de 4.000 de metri patrati, acesta fiind stins dupa o actiune care a durat peste 24 de ore. In incinta halei a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat, angajat al firmei care opera incineratorul. Reprezentantii firmei sustin ca acesta a intrat ilegal in incinerator, la ora 2 noaptea, mintindu-l pe paznic ca va pleca in cursa cu un sofer.In zona au fost facute masuratori priind calitatea aerului, iar oficialii institutiilor din domeniul protectiei mediului au anuntat ca datorita faptului ca in acea noapte temperaturile au fost scazute, norul de fum s-a ridicat repede la inaltimi mari, astfel incat nu s-au inregistrat depasiri majore ale indicatorilor privind calitatea aerului. Incendiul de la incineratorul de deseuri periculoase care functioneaza pe platforma industriala din comuna prahoveana Brazi a izbucnit cel mai probabil din cauza "folosirii intentionate sau din culpa a conditiilor pentru a genera evenimentului", este concluzia prelimiara a pompierilor din cadrul ISU Prahova.Potrivit Biroului de Presa al instutiei, in hala unde functioneaza incineratorul "s-a produs o explozie a unor butelii de propan, urmata de un incendiu major". Concluziile preliminare vin sa sustina suspiciunile conform carora un angajat al Eco Burn a ales sa-si puna capat vietii provocand o explozie in cladirea unde erau depozitate ilegal deseurile periculoase.Pompierii prahoveni au reusit sa stinga incendiul dupa mai bine de 35 de ore de la izbucnirea lui. Dificultatea interventiei a constat in faptul ca tavanul halei s-a prabusit partial dupa deflagratie, iar structura constructiei a fost si ea afectata. Pompierii nu au putut interveni cu apa decat de la exterior, pentru ca exista pericolul real ca hala sa se prabuseasca.In plus, din cauza tonelor de deseuri depozitate haotic, apa nu putea ajunge in toate colturile cladirii, astfel ca toata noaptea focul a ars mocnit.