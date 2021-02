Primaria unei comune din Vrancea a triplat stimulentul pentru nasterea unui copil

Este vorba despre comuna Slobozia Bradului. Aceasta localitate se bucura si de un numar al nasterilor de zece ori mai mare decat resedinta judetului, Focsani, conform Europa FM. Slobozia Bradului este de ani bun un exemplu in ceea ce priveste natalitatea. Explicatia vine din faptul ca, pe de o parte, multi dintre localnici sunt de etnie roma, dar si pentru ca asa sunt convingerile religioase ale majoritatii, de rit penticostal.Nu in ultimul rand, insa, tinerii sunt incurajati in plan local sa aiba copii . Pentru fiecare nou-nascut, familia primea pana acum 500 de lei, bani alocati de la bugetul local.Din acest an, ajutorul acordat la nasterea fiecarui copil creste la 1500 de lei."Un lucru foarte bun, sa stiti. Acum sa vedem, sa dea Dumnezeu atata sa fie. La noi nu se opreste nasterea de copii", a spus un localnic.Cel mai important lucru este insa ca majoritatea copiilor urmeaza scoala, cel putin pana in clasa a VIII-a."Copiii vin la scoala, parintii ii aduc. Avem situatia unui numar mare de nescolarizati, in special in randul fetelor. Tine de traditia locala, a familiei rome", a spus Voica Costache, director Scoala Gimnaziala Slobozia Bradului.Sporul natural al populatiei Romaniei este negativ, in prezent, tendinta existenta de mai multi ani.