Presedintele Federatiei Pensionarilor: "Indexarea pensiilor cu 3% reprezinta o umilire. Nu putem accepta"

Acuzatiile pensionarilor

"Am decis sa atragem atentia Guvernului in acest mod, iesind in strada, pentru a cere inca o data, in mod foarte clar, sa fie majorate pensiile asa cum prevad legile astazi in vigoare. Am cerut si cerem in continuare ca valoarea punctului de pensie sa se majoreze cu 40%, respectiv anul acesta sa ne dea diferenta de 26% pentru a completa ceea ce s-a acordat anul trecut. Sunt milioane de pensionari care au pensii mici, pana in 1.000 de lei.Suntem in dezacord cu Ministerul Muncii, cu Guvernul, care a sugerat la un moment dat sa indexeze pensiile cu 3% . Nu putem accepta. Asta ar insemna o jignire, o umilire a milioanelor de pensionari din tara asta. Noi ne-am adresat guvernantilor, reamintindu-le ca sunt fiii si nepotii pensionarilor, si le-am cerut sa nu ii umileasca pe pensionari, sa le acorde drepturile legale care au fost stabilite prin lege", a declarat Preda Nedelcu, pentru Agerpres, in timpul mitingului din Piata Victoriei organizat de trei asociatii de pensionari.Acesta a sustinut ca o parte dintre contributiile angajatilor, care ar trebui sa ajunga la bugetul de asigurari sociale, nu ajung acolo."Era bine, daca n-am fi fost fortati de atitudinea Guvernului, sa nu iesim in strada. Suntem oameni in varsta, sunt pensionari care suporta cu greu deplasarea in strada si totusi o fac, pentru ca nu suntem multumiti de felul cum suntem tratati. Am transmis o scrisoare deschisa pentru ministrul Muncii, in care explicam in detaliu punctele noastre de vedere in legatura cu ceea ce se intampla azi cu pensionarii si cu punctul de vedere al Guvernului, ca nu sunt resurse financiare pentru a acorda majorarile pe care noi le solicitam . (...)Noi am folosit date din executia de cont a bugetului de asigurari sociale, de la Casa de Pensii, din care rezulta o sursa de majorare: 10 miliarde de lei din contributiile platite de angajati nu au fost virate in contul bugetului de asigurari sociale. ANAF-ul nu a incasat aceste sume, ci, dimpotriva, pe unii i-a scutit sa plateasca datoriile pe care le aveau fata de bugetul de asigurari sociale", a mentionat Nedelcu.In opinia liderului organizatiei de pensionari, sistemul pensiilor private obligatorii nu aduce beneficii pentru angajatii care contribuie la el."De asemenea, nu suntem de acord nici cu miliardele de lei care se vireaza pentru Pilonul 2 de pensie. Angajatii carora li se ia cu forta bani din contributia pentru fondul de pensie si se vireaza la fondurile private nu castiga nimic din asta. Au mai fost cateva tari din Europa care au aplicat acest sistem, Pilonul 2, si care au renuntat la el, pentru ca nu este avantajos pentru nimeni", a spus el.Pensionari afiliati la trei mari organizatii au participat miercuri la doua mitinguri, in Bucuresti , unul in fata Administratiei Prezidentiale, iar celalalt in fata sediului Guvernului, in semn de protest fata de faptul ca pensiile nu au fost majorate cu 40%.Actiunile de protest au fost organizate de Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania.