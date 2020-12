Industria hoteliera in 2021: prezicerea viitorului este dificila

Cand vor creste veniturile hotelurilor?

Hotel sau cazare in regim hotelier?

Criza aparuta in urma pandemiei Covid-19 i-a determinat pe analisti sa isi ajusteze predictiile pentru industria hoteliera. Specialistii sunt de parere ca va dura aproximativ trei ani pana cand cererea pentru cazarea la hotel va reveni la nivelul din 2019. Desi in 2020 hotelurile au avut foarte mult de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, cazarile in regim hotelier au fost la mare cautare. Se asteapta ca veniturile hoteliere sa-si revina destul de greu si sa se vada imbunatatiri abia in primul trimestru al anului 2024. Este posibil ca hotelurile sa se confrunte cu o perioada totala de recuperare de 15 trimestre, pana cand veniturile vor atinge pragul maxim intalnit in anul 2019. In urma Marii recesiuni, veniturile hoteliere au reusit sa-si revina in doar noua trimestre. Dar, pandemia provocata de coronavirus a avut un impact mai mare si atat turismul, cat si industria hoteliera vor avea foarte mult de suferit.Oamenii nu mai calatoresc, asadar nu mai au nevoie de cazare. Cei mai multi angajati lucreaza la domiciliu, deci nu mai calatoresc in interes de serviciu. Intalnirile de afaceri au loc online, asadar nu mai sunt necesare cazari corporate. Iar, cei care totusi se aventureaza in a vizita anumite orase sau au nevoie de cazare in interes de serviciu, apeleaza la servicii de cazare in regim hotelier. Apartamentele si garsonierele in regim hotelier sunt mult mai sigure, contactul cu personalul este limitat, intregul proces de rezervare, preluare si achitare se poate face online, sunt accesibile la pret, au locatii centrale si ofera tot confortul si linistea de care au nevoie clientii.In vremuri de pandemie, criza economica si panica mondiala, oricine calatoreste doreste siguranta, contact redus cu alte persoane, posibilitatea de a gati si de a comanda mancare fara riscuri si toate astea intr-o locatie care sa ofere tot confortul si facilitatile unui hotel. Acest lucru este posibil doar in cazul cazarilor in regim hotelier.In ceea ce priveste serviciile oferite de hoteluri, este evident ca au avut loc anumite modificari. Numarul de camere oferite spre inchiriere s-a redus pentru ca unitatile sa nu fie aglomerate, s-au interzis mesele in incinta hotelurilor, s-a redus personalul si s-au luat masuri de igienizare si dezinfectare. Desi acest lucru poate fi benefic pentru client, afecteaza destul de mult veniturile unitatilor hoteliere.Ramane de vazut in 2021 daca numarul de cereri pentru cazare in regim hotelier va creste. Desi nu se poate spune ca aceste servicii au inflorit si ca afacerile de acest tip au avut venituri uriase, comparativ cu hotelurile, serviciile de cazare in regim hotelier au fost mai cautate in 2020 decat unitatile clasice de cazare colectiva.