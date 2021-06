Industria nuntilor a purtat negocieri directe cu autototatile

Disuctiile au avut loc intre reprezentantii AFIN ( www.afin.ro ) si Presedintia Romaniei, Domnul Presedinte Klaus Iohannis si Guvernul Romaniei, prin Prim-Ministrul, Florin Citu, precum si DSU, prin Domnul Secretar de Stat Raed Arafat, pentru a aminti doar o parte dintre decidentii masurilor propuse de catre AFIN si adoptate cu celeritate saptamana trecuta.Concret, este vorba despre articolul 18 si 19 din Hotararea de Guvern publicata in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 586/10.VI.2021.Aceste doua articole impacteaza 200.000 de lucratori din industria nuntilor, 250.000 de cupluri a caror nunta este programata in cursul acestui an, la nivelul unei industrii a carei cifra de afaceri depaseste 500 de milioane de euro anual.Mai sunt obiective de realizat la nivelul industriei nuntilor, insa pentru prima data in 15 luni, credem ca aceasta se afla pe drumul cel bun.