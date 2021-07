Infectiile nosocomiale, bagate sub pres. Cifrele subevaluate drastic intr-un raport al Avocatului Poporului

Siguranta pacientilor - o grava problema de sanatate

Cifre care se bat cap in cap

Cum e in strainatate

Recomandarile Avocatului Poporului

"Probleme acoperite cu un soi de patura"

Conform documentului, Institutia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la infectiile asociate asistentei medicale in contextul in care mass media a relatat tot mai multe cazuri ale unor pacienti care au murit din cauza infectiilor contractate in spitale."Siguranta insuficienta a pacientilor reprezinta o grava problema de sanatate publica, care necesita o atentie sporita din partea factorilor de decizie", se arata in documentul citat, conform caruia o mare parte din evenimentele averse poate fi evitata, sistemul fiind de vina pentru majoritatea acestor evenimente.Desi specialistii au formulat o serie de recomandari pentru combaterea acestui fenomen, cum ar fi existenta unor proceduri si protocoale de tratament, o monitorizare extrem de riguroasa, sau existenta unui medic epidemiolog in fiecare spital , aceste lucruri raman, in Romania, la nivel de recomandare.Pentru a verifica cu exactitate ce se intampla la noi in tara din aceasta perspectiva, Avocatul Poporului a solicitat raspunsuri de la autoritatile sanitare.De pilda, Ministerul Sanatatii (MS) arata ca la nivelul anului 2020 au fost raportate 4.814 infectii nosocomiale, in scadere fata de 2019. Un motiv pentru care in 2020 au fost raportate mai putine infectii nosocomiale e faptul ca nu a fost permis accesul pacientilor cronici in unitatile medicale in perioada martie - aprilie.Cifrele MS se bat insa cap in cap cu cele furnizate de Institutul National de Sanatate Publica, conform caruia la nivelului anului 2020 au fost raportate 23.208 infectii, in timp ce in 2019 au fost raportate 23.312 infectii nosocomiale. In 2018 au fost raportate 20.240 de infectii nosocomiale."Romania se confrunta cu problema fenomenului infectiilor nosocomiale, existand o subraportare a infectiilor asociate asistentei medicale", arata INSP.Avocatul Poporului subliniaza ca intre 8% si 12% din pacientii spitalizati sufera , la nivel european, din cauza infectiilor contractate in spitale, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor estimeaza ca infectiile nosocomiale afecteaza unul din 20 de pacienti spitalizati.Astfel, 4.1 milioane de pacienti din UE sufera si 37.000 de persoane mor in urma unor astfel de infectii."Compararea datelor din tara cu cele la nivel european arata ca datele raportate de spitalele din tara nu reflecta realitatea din teren", noteaza documentul citat.Avocatul Poporului a formulat la finalul documentului si o serie de recomandari. Conform institutiei, Ministerul Sanatatii ar trebui sa elaboreze politici publice, intre care sa eficientizeze procesul de combatere a fenomenului infectiilor nosocomiale.Ministerului Sanatatii i se recomanda sa identifice cauzele care duc la amplificarea fenomenului si formularea unor solutii inovatoare pentru combaterea fenomenului, dar si sa remedieze situatia subraportarii din Romania.Nu in ultimul rand, se recomanda incurajarea recrutarii de cadre medicale specializate in controlul infectiilor.La inceputul acestui an, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustinea la randul sau ca infectiile nosocomiale din spitale raman neraportate."Nu se raporteaza asa cum ar trebui sa se raporteze. Astept sa vad cifrele de luna asta. E clar ca problemele din sistemul sanitar nu au disparut odata cu COVID-19. Ceea ce a facut aceasta pandemie este ca a acoperit problemele din sistem cu un soi de patura, dar sunt oameni care sufera, sunt oameni cu boli cronice care au avut acces mai greu la servicii de sanatate", a explicat Voiculescu intr-o emisiune televizata, la inceput de an.In continuare, sectiile in care exista cele mai multe infectii nosocomiale sunt cele de mare risc, precum chirurgia, ortopedia, arsurile, chirurgia reparatorie si, mai ales, terapia intensiva.