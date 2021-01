Lantul slabiciunilor: infectiile nosocomiale se suprapun cu COVID. Efectele mutarii epidemiologilor la DSP-uri

Mai putini pacienti cronici internati

Care sunt sectiile cu cel mai mare risc

Unde a dus mutarea epidemiologilor la DSP-uri

Voiculescu: "Probleme acoperite cu un soi de patura"

"S-a datorat unor masuri de izolare , de reducere a contactelor dintre personalul medical si pacient. Utilizarea mai multor dezinfectante a contat, de asemenea. Insa chiar daca raportam mai putine infectii nosocomiale, asta nu inseamna ca s-au luat masuri tintite pentru reducerea lor, ci ca anumite masuri de protectie luate impotriva raspandirii coronavirusului au prevenit si raspandirea infectiilor intraspitalicesti", declara pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP).Un alt motiv pentru care in 2020 au fost raportate mai putine infectii nosocomiale e faptul ca nu a fost permis accesul pacientilor cronici in unitatile medicale in perioada martie - aprilie."Evident, fiind fluxul mai mic de pacienti cronici , si infectiile intraspitalicesti au fost mai putine. Infectiile intraspitalicesti pot fi luate atat din spital , de la personalul medical, de pe suprafete, de la alti pacienti. Dar mai sunt si cazuri in care pacientul poate sa vina de acasa cu aceste colonizari, iar in spital sa le dezvolte pe fond de pacient tarat (pacient cu tare, n.r.)", a completat Vasile Barbu.In continuare, sectiile in care exista cele mai multe infectii nosocomiale sunt cele de mare risc, precum chirurgia, ortopedia, arsurile, chirurgia reparatorie si, mai ales, terapia intensiva."Pacientii erau expusi, cu rani deschise, cu cai prin care se puteau contamina cu diverse culturi, iar asta a dus la prabusirea sistemului imunitar in cazul unora dintre pacienti. Din pacate, din punct de vedere a ce e scris negru pe alb, stam bine. Nu stam bine din punct de vedere practic, nu aplicam protocoale si norme interne si nici nu se face controlul prevenirii infectiilor intraspitalicesti", continua Vasile Barbu.Reprezentantul pacientilor admite insa ca, fata de acum cativa ani, managerii de spitale sunt incurajati sa raporteze infectiile din spital. Problema, arata Barbu, e ca desi responsabilitatea a fost mutata de la manager, ea a ajuns in sarcina sefilor de sectie."Nu mai exista ascunzisuri din partea managerilor dar exista ascunzisuri din partea sefilor de sectie. Oricum, faptul ca epidemiologii din spital au fost mutati la DSP-uri a afectat foarte mult raportarile. Abia daca mai gasesti cate o asistenta specializata in epidemiologie in spital", afirma seful ANPP.Si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a declarat recent ca infectiile nosocomiale din spitale raman neraportate "Nu se raporteaza asa cum ar trebui sa se raporteze. Astept sa vad cifrele de luna asta. E clar ca problemele din sistemul sanitar nu au disparut odata cu COVID-19. Ceea ce a facut aceasta pandemie este ca a acoperit problemele din sistem cu un soi de patura, dar sunt oameni care sufera, sunt oameni cu boli cronice care au avut acces mai greu la servicii de sanatate", a explicat Voiculescu intr-o emisiune televizata.CITESTE SI: