Influencerul Selly va avea o emisiune la Prima Tv. "Selly Show" va debuta pe 1 decembrie

"Selly Show"

Dupa preluarea de catre Clever Business Transilvania, profesionisti media din diverse domenii s-au alaturat televiziunii PrimaTV din dorinta de a construi o televiziune generalista relevanta pentru publicul autohton, un brand media puternic, cu o imagine si un continut de calitate. In mai putin de 3 luni de la preluare, intreaga echipa si-a unit eforturile pentru a le aduce telespectatorilor continut nou axat pe entertainment produs local, in conformitate cu viziunea unei statii cu individualitate, umor si indrazneala.Ghidata de aceasta misiune, noua echipa de actionarat a inceput investitiile in zona de programe - in curand, jurnalele "Focus" ii vor invita pe telespectatori in primul studio virtual de stiri, alaturi de Andreea Berecleanu si o echipa extinsa de prezentatori si reporteri. Stirile vor aduce in fiecare seara, de la ora 18:00, informatiile esentiale, evenimentele, deciziile politice si evolutiile socioeconomice, precum si noutatile importante din sport, impachetate intr-o grafica noua, minimalista, moderna.De Ziua Nationala, pe 1 decembrie, va avea loc premiera "Selly Show", o productie originala care va pune sub lupa Romania, cu toate personajele si ipostazele ei. Tanarul influencer va aborda, intr-un mod direct si neconventional, subiecte importante pentru societatea romaneasca - de la migratie, la alegeri, totul dintr-un punct de vedere personal."Sunt foarte incantat de acest parteneriat cu noua echipa de la Prima TV. Avem puncte comune care ne-au unit in aceasta calatorie pe care o vom avea impreuna. Este un vis implinit pentru mine faptul ca astazi reusesc sa am un show care sa fie o punte de legatura intre online si TV. Sunt foarte mandru de asta, veti vedea pe 1 decembrie despre ce este vorba si veti intelege de ce am facut acest proiect. Este cu adevarat un format inedit, unic in Romania", a transmis Selly."Selly Show" va debuta pe 1 decembrie, la ora 20.00, la Prima TV, cu o editie speciala de Ziua Nationala.Ulterior, "Selly Show" va putea fi urmarit vineri, 4 decembrie, de la ora 20.00, si, din 12 decembrie, in fiecare sambata, de la ora 20.00, la Prima TV.