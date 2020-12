Vine zapada. Meteorologii au emis un cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete

Cod galben de viscol si ninsori, de Craciun

In intervalul 26 decembrie, ora 10:00 - 28 decembrie, ora 10:00, la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1500 m si se va depune strat nou de zapada, local mai consistent in Carpatii Meridionali si de Curbura.Pe parcursul zilei de duminica (27 decembrie) si in noaptea de duminica spre luni (27/28 decembrie) vantul va avea intensificari, in special pe creste, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h si va fi viscol.In jumatatea de sud a tarii temporar vor fi precipitatii in general moderate cantitativ, local se vor depasi 15...25 l/mp si izolat 30 l/mp. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie, exceptand seara de sambata (26 decembrie) si noaptea de sambata spre duminica (26/27 decembrie), cand in sudul Banatului, al Transilvaniei si al Moldovei si pe alocuri in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, vor fi mai ales ninsori si lapovita.Incepand din cursul zilei de duminica (27 decembrie), vantul se va intensifica treptat si in restul teritoriului, iar local mai ales in Oltenia, Muntenia si Transilvania va atinge la rafala viteze in general de 50...55 km/h.In zona montana pe spatii restranse este posibil sa se formeze polei sau ghetus. ANM a emis si un cod galben de intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ si viscol, valabil in intervalul 27 decembrie, ora 06:00 - 28 decembrie, ora 10:00. Zone afectate sunt Carpatii Meridionali si de Curbura - in special la peste 1700 m; Muntii Banatului, zona joasa a jud. Caras-Severin.Astfel, in intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali si de Curbura, in special la altitudini de peste 1700 m, va ninge moderat cantitativ si se va depune strat nou de zapada, local mai consistent. Vantul va sufla tare, cu rafale in general de 80...90 km/h, iar pe creste peste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.Intensificari ale vantului se vor semnala temporar si in Muntii Banatului si in zona joasa a judetului Caras-Severin, unde vor fi viteze la rafala ce vor depasi 70...90 km/h, iar precipitatiile vor fi mixte.In zilele de luni (28 decembrie) si marti (29 decembrie) vantul va continua sa fie tare la munte, mai ales in zona inalta a Carpatilor Meridionali, unde va spulbera zapada.