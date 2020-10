Informatii despre asigurarea RCA pe care toti conducatorii auto ar trebui sa le stie

De ce soferii trebuie sa isi faca asigurari auto?

Cum se incheie polita de asigurare RCA

Toti proprietarii de masini trebuie sa incheie asigurari auto si sa plateasca sumele aferente acestora. Scopul asigurarilor auto este ca persoana pagubita sa fie despagubita in momentul in care sufera anumite daune in mod independent fata de situatia materiala a persoanei care a generat dauna.Cu ajutorul politei de asigurare RCA soferul responsabil de un accident rutier nu trebuie sa plateasca personal daunele. Asigurarea este facuta in interesul persoanei pagubite, dar si pentru persoana care a generat paguba. Brokerul de asigurare Romasig.ro explica modul in care se poate incheia polita de asigurare RCA. Urmatoarele informatii sunt foarte utile pentru orice sofer:* in cazul vehiculelor care sunt inmatriculate sau inregistrate in Romania, intr-o perioada intre 1 si 12 luni poate fi incheiata polita de asigurare;* in cazul vehiculelor pentru care este solicitata asigurarea pentru inmatricularea sau pentru inregistrarea permanenta in Romania, asigurarea poate sa fie facuta pentru o perioada care este cuprinsa intre 1 luna si 12 sau multiplu de o luna tinand cont de situatie, in cazul in care proprietarul ofera si dovada ca masina a fost inregistrata fiscal pe numele sau;* in cazul vehiculelor care sunt inregistrate sau inmatriculate in alte state membre pentru care este solicitata asigurarea pentru import in Romania, aceasta poate fi facuta pe o perioada de cel mult 30 de zile din data in care a fost dobandita proprietatea, lucru dovedit cu documente care sa justifice actiunea. Pentru vehiculele care sunt folosite la export, asigurarea poate fi incheiata pentru cel mult 30 de zile;* in cazul vehiculelor care sunt autorizate provizoriu pentru a intra in circulatie, se incheie o polita de asigurare pentru o perioada de 30 de zile, dar cumulat asigurarea nu trebuie sa depaseasca 90 de zile.Indiferent daca este facut un RCA ieftin sau unul la un pret mai mare, acesta inceteaza in momentul in care masina a fost vanduta si este recomandat ca persoana care vine masina sa anunte cumparatorul asupra faptului ca valabilitatea asigurarii inceteaza si este necesar sa fie incheiata o asigurare noua.Proprietarul care vinde masina va primi inapoi de la asigurator partea ramasa din pretul asigurarii. Pentru ca suma sa poata fi recuperata, proprietarul poate sa vorbeasca cu asiguratorul si sa prezinte toate documentele care sunt necesare si pe care firma de asigurari le solicitata.Contractul poate sa fie incheiat cu orice societate autorizata in sensul acesta. In momentul in care este incheiat contratul si este platita prima de asigurare, se elibereaza polita RCA pe care sunt trecute perioada de valabilitate si toate detaliile vizand suma platita si conditiile de utilizare.