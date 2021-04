De ce este amanata inmormantarea fostului primar Constantin Simirad

Conform surselor, sotia lui Constantin Simirad, Stela Simirad a fost testata pozitiv cu noul coronavirus.Din fericire aceasta se confrunta cu o forma usoara a bolii, starea sa permitandu-i sa participe la inmormantare. Aceasta a solicitat o derogare din partea autoritatilor pentru a putea participa la funeraliile sotului, ce vor avea loc sambata, 3 aprilie 2021.Nascut pe 13 mai 1941, in Cotusca, jud. Botosani, Constantin Simirad a debutat publicistic cu rubrica "Tableta primarului", in cotidianul "Monitorul".Constantin Simirad a fost Primar al Iasului in trei mandate (1992-2003), presedinte al Consiliului Judetean Iasi (2008-2012) si ambasador al Romaniei in Cuba (2003-2006). Din functiile detinute a sprijinit lumea scriitoriceasca si actul de creatie.Ca o recunoastere a meritelor sale i-au fost conferite urmatoarele distinctii: Medalia de aur a Asociatiei Primarilor din Franta, Medalia Crucea Moldava a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Premiul Steaua de aur acordat de Comisia Europeana pentru deschidere si cooperare europeana (Finlanda, iunie 2000), Medalia Sf. Andrei oferita de Sanctitatea Sa Bartolomeu I - Patriarhul Constantinopolului, Medalia Golden Jubilee oferita de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii (2002. Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate acordata de Regele Mihai I al Romaniei (2009).Constantin Simirad a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi si a detinut titlurile de "Doctor Honoris Causa", acordat de World Academy of Arts and Cultura, Diploma de Onoare si Titlul de Ctitor al Universitatii de Arte "George Enescu" din Iasi, Cetatean de Onoare al municipiului Iasi si pe cel de Cetatean de Onoare al orasului Mobile, Alabama, SUA.