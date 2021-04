Fostul primar Constantin Simirad va fi inmormantat astazi la Iasi. Ceremonia funerara se va desfasura in conditii speciale

Fostul primar Constantin Simirad va fi condus astazi pe ultimul drum. Nu vor fi sute sau mii de ieseni, multi dintre cei care l-au cunoscut si l-au apreciat, ci doar rudele si cei apropiati. Constantin Simirad a murit rapus de COVID pe 28 martie, dupa mai multe zile de suferinta. Pe 13 mai, anul acesta urma sa implineasca 80 de ani.Inmormantarea fostului primar al Iasului, Constantin Simirad va avea loc astazi, la ora 12,00, la Cimitirul Eternitatea, acolo unde se afla cavoul familiei. Vor fi prezenti, intr-un numar restrans, membri ai familiei, prieteni, dar si personalitati care l-au cunoscut. "Un eveniment nefericit. Dar, pana la urma, trebuie sa ne indreptam atentia si aici, pentru ca este un ceva firesc, toti vom ajunge in aceasta situatie si luam lucrurile ca atare. A fost un bun primar care insa s-a stins din cauza bolii COVID, aceasta boala i-a pus capac. Inmormantarea domnului primar Constantin Simirad va fi transmisa online de catre Primarie pentru ca toti cei care sunt interesati sa poata participa de la distanta. Vor veni personalitati, prieteni, oameni care l-au cunoscut, oameni care l-au apreciat. Sunt foarte, foarte multi care ne-au trimis mesaje si ne-au intrebat despre inmormantare. Dumnezeu sa-l ierte!", a spus Mihai Chirica, primarul Iasului.Initial, familia fixase ca inmormantarea sa aiba loc pe 30 aprilie, la doua zile de la deces. Ulterior, au anuntat amanarea funeraliilor."S-a primit o solicitare de derogare pentru cineva din familie care se afla in carantina. Persoana a solicitat derogare pentru a se putea ocupa de pregatirile necesare inmormantarii", a declarat Vasile Cepoi , directorul Directiei de Sanatate Publica.Surse medicale au spus ca cel care s-a aflat in carantina, pana ieri, este Constantin Simirad jr., unul dintre cei doi fii ai fostului primar. De asemenea, Stela Simirad, sotia edilului, a iesit din izolare la domiciliu tot ieri, dupa ce si ea a suferit de COVID-19, dar, din fericire, a avut o forma usoara de boala, fiind monitorizata de medicul de familie."Inmormantarea se va face conform procedurilor care exista in orice alta cauza de deces", a subliniat Vasile Cepoi.Potrivit Ordinului Ministrului Sanatatii 436/2020, in cazul constatarii decesulului unui pacient COVID-19, exista anumite proceduri standard care trebuie urmate. Apartinatorii, daca se afla la mai putin de 100 de kilometri fata de unitatea medicala unde s-a inregistrat decesul, trebuie sa vina sa faca identificarea in 24 de ore. Dupa identificare, nu este necesara autopsia persoanei decedate decat daca, pe langa testul pozitiv PCR, si-a pierdut viata in urma unor violente. Odata completate formularele de deces de catre apartinatori, trupul persoanei care si-a pierdut viata este imbalsamat, dezinfectat, pus in doi saci mortuari de plastic speciali si apoi in sicriu care se dezinfecteaza dupa ce se inchide. Sicriul, in cazul mortilor provocate de COVID, ramane inchis de la morga si pana la sfarsitul funeraliilor.