VIDEO Lucrari de reabilitare a litoralului romanesc: innisiparea zonelor de plaja supuse eroziunii si plantarea de iarba marina

Astfel, mai multe tone de nisip adus din largul marii vor fi asezate in zonele expuse eroziunii, lucrarile incepand la Navodari si Mamaia . Totodata, va fi plantata iarba marina, pentru protejarea biodiversitatii apei Marii Negre."In aceste zile, Administratia Nationala "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral a inceput lucrarile de combatare a eroziunii costiere - faza II. Mii si mii de tone de nisip vor fi aduse din largul Marii Negre si nisipul va fi reasezat pe sectoarele afectate in prezent de eroziune, astfel incat latimea lor sa creasca pana la 100 de metri. Lucrarile de innisipare vor incepe in Navodari si Mamaia, urmand ca, in primavara anului viitor, sa inceapa si in Eforie", arata ANAR, intr-un comunicat de presa transmis sambata.In a doua jumatate a lunii octombrie, vor incepe si lucrarile pentru reabilitarea stavilarelor Edighiol si Periboina, ale caror costuri se ridica la aproape 15 milioane de euro. In aceste zone, vor fi construite amenajari speciale de mediu, cu un aport semnificativ in reducerea riscului de deteriorare sau de pierdere a habitatelor si dezvoltarea biodiversitatii marine.Pe langa lucrarile de innisipare a plajelor, vor fi realizate si structuri hidrotehnice cu rol de protectie suplimentara si de fixare a aluviunilor, precum si lucrari de consolidare a falezelor. Spre deosebire de faza I a proiectului, in aceasta etapa, un rol important il vor avea si lucrarile de stimulare si refacere a ecosistemului marin."Specialistii romani intentioneaza sa implanteze pe o suprafata de aproape 800.000 mp de iarba marina (zostera noltii/ cystoseira barbata), cu scopul de a asigura protejarea biodiversitatii apei Marii Negre si a cresterii calitatii acesteia. Cea mai mare suprafata, de peste 500.000 mp de iarba marina va fi cultivata pe sectorul plajelor Mangalia-Saturn. Ideea este promovata si la nivel mondial de catre un grup de oameni de stiinta britanici au lansat un proiect "de urgenta", de restaurare a ierburilor marine. Iarba de mare este singura planta cu flori din lume care poate poleniza sub apa. Pe langa faptul ca ofera un habitat pentru multe specii marine, ea capteaza si carbonul de 35 de ori mai repede decat o padure tropicala", scrie in comunicat.In urmatorii trei ani, alte 11 sectoare de plaja vor fi extinse cu peste 200 de hectare de plaja si vor fi redate turistilor. Este vorba despre stavilarele Edighiol/Periboina, plajele (Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie - in etapa I) si plajele (Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia- Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai - in etapa II).