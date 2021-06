Aproape jumatate dintre locuintele romanilor nu sunt racordate la canalizare

"In anul 2020, un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare , acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 279.346 persoane mai mult decat in anul 2019. In ceea ce priveste epurarea apelor uzate, populatia conectata la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare a fost de 10.540.388 persoane, reprezentand 54,5% din populatia rezidenta a tarii, cu 276.086 persoane mai mult decat in anul 2019. Cresterile au fost determinate de racordarea populatiei la retelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea in functiune a unor noi statii de epurare a apelor uzate", arata datele INS.La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei conectate la sistemele de canalizare, in total populatie rezidenta, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti -Ilfov (88,5%), urmata de regiunea Centru (68,3%) si Vest (62,8%).Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a inregistrat in regiunile de dezvoltare: Nord-Est (38,7%), Sud-Muntenia (38,9%) si Sud-Vest Oltenia (42,9%).In anul 2020, in mediul urban populatia conectata la canalizare a fost de 9.636.282 persoane, reprezentand 92,2% din populatia rezidenta urbana a Romaniei, iar in mediul rural un numar de 1.157.988 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentand 13,1% din populatia rezidenta rurala a Romaniei.