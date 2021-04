Statistici ingrijoratoare in februarie 2021. "Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile"

Numarul deceselor cauzate de afectiuni respiratorii s-a dublat.In ceea ce priveste nasterile, sunt in scadere cu 2,5%, fata de aceeasi perioada din 2020, in luna februarie 2021 s-au nascut 11.816 de copii."Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in special in cazul deceselor, care din luna iunie 2020, au inregistrat un trend crescator fata de lunile corespunzatoare din anul precedent si in cazul casatoriilor care, incepand cu luna martie 2020, au inregistrat scaderi ale numarului de evenimente fata de lunile corespunzatoare din anul precedent", se arata in comunicatul INS "Numarul persoanelor care au decedat in luna februarie 2021 a fost cu 2.021 mai mare fata de luna februarie 2020. Dupa primele trei cauze principale de deces, in luna februarie 2021, fata de luna februarie 2020, s-au inregistrat cu 678 decese mai multe din cauza bolilor aparatului circulator, un numar dublu de decese din cauza bolilor aparatului respirator (3856 decese in luna februarie 2021, fata de 1.838 decese inregistrate in aceeasi luna din anul precedent), dar cu 678 mai putine decese avand cauza principala tumorile", potrivit INS.Din luna noiembrie 2020 bolile aparatului respirator devin a doua cauza de deces, iar tumorile trec pe locul trei ca principala cauza de deces. Numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 19 mai mic in luna februarie 2021, decat cel inregistrat in luna februarie 2020.In luna februarie 2021, in mediul urban s-a inregistrat decesul a 11.805 persoane (6.191 barbati si 5.614 femei), iar in mediul rural decesul a 11.915 persoane (6.307 barbati si 5.608 femei).Fata de aceeasi luna din anul 2020, numarul persoanelor care au decedat a crescut cu 1.207 persoane (674 barbati si 533 femei) in mediul urban si cu 814 persoane (431 barbati si 383 femei) in mediul rural.In luna februarie 2021, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 4.859 casatorii, in scadere cu 17,1%, in timp ce numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti a fost de 2.214 in luna februarie 2021, cu 1,3% mai multe decat in luna februarie 2020.