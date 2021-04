Masuri pentru a facilita inscrierea la vaccinare: prin call center sau direct in centrele de vaccinare, fara cont pe platforma

Valeriu Gheorghita a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca vor fi luata doua masuri pentru a facilita inscrierea la vaccinare , avand in vedere ca pentru multe persoane este dificila accesarea platformei de vaccinare."Plecand de la ideea ca in mod deosebit in mediul rural , dar nu numai de multe ori este dificila accesare platformei de programare si atunci trebuie sa gasim soluti prin care o persoana sa beneficieze de vaccinare. Doua solutii concrete, va exista posibilitatea de programare telefonica tot prin intermediul operatorului de call-center, persoana respectiva se va programa direct in centru de vaccinare fara sa existe nevoia crearii unui cont in platforma. O alta modalitate pe care o avem in vedere este ca persoana respectiva sau mai multe sa se programeze direct la centrul de vaccinare. Sunt in mod deosebit persoane din mediul rural care se pot deplasa la un centru de vaccinare si se trec pe lista exact in respectivul centru si se va stabili ziua in care sa se prezinte la vaccinare. Incercam sa gasim aceste variante care sa faciliteze programarea la vaccinare", a anuntat Valeriu Gheorghita.