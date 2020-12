Inspector al Ministerului Educatiei, acuzat ca a folosit o injuratura rasista in timpul unei conferinte despre romi

Duminica afirma ca in timpul evenimentului, fara sa isi dea seama ca microfonul este pornit, Mina Maria Rusu a spus "Fir-ati ai dracu' de tigani!". Reprezentanta MEC si-a cerut scuze ulterior si a spus ca era nervoasa si ca nu este o persoana rasista.Afirmatiile sociologului Gelu Duminica:18 decembrie 2020. Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, in parteneriat cu Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher, a organizat o video conferinta pentru a celebra minoritatile nationale din Romania, la care au participat vreo 50 de invitati. Doamna Mina Maria Rusu, inspector general in Directia de Minoritati si Relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educatiei, a experimentat ceva probleme tehnice cu conectarea, motiv pentru care s-a cam enervat. Fara sa-si dea seama ca era deja conectata, si ca toata lumea o poate auzi, scoate un "Fir-ati ai dracu' de tigani!". Clar si fara putinta de tagada.Acum nu stiu de ce trebuia sa fim "ai dracului", insa stiu ca toata lumea s-a simtit super jignita, mai ales reprezentantii minoritatii romilor care au prezenti la acea video-conferinta. Doamna in cauza s-a scuzat, si in timpul intalnirii si dupa (motivand ca a fost nervoasa si ca ea nu este o persoana rasista), insa vorbele si atitudinea sa mizerabila raman.Doar imi imaginez cum poate trata un inspector cu o astfel de atitudine multiplele probleme ale minoritatii romilor din educatie si cat de dispusa este sa inteleaga cazurile de inechitate, discriminare, lipsa elementelor de identitate culturala si clasele/scolile segregate la care acesti elevi deseori trebuie sa faca fata. Asa ca cel mai bine este ca domnia sa sa-si prezinte demisia, sau sa fie demisa. Urgent!Plangeri deja au fost formulate la toate institutiile statului. Indiferent de cand vor veni deciziile, Ministerul trebuie sa reactioneze imediat aratand tuturor ca exista toleranta zero la orice forma de discriminare.