Proiect legislativ. Institutiile publice nu vor mai avea voie sa ceara copii dupa documentele emise de alte autoritati ale statului

Daca proiectul va fi adoptat de Parlament, va fi introdusa reglementarea ca institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale sa nu aiba dreptul sa solicite persoanelor fizice sau juridice, pentru solutionarea unui serviciu public, copii dupa avize sau alte documente care au fost emise de institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Institutiile publice vor fi obligate sa isi dezvolte baze de date interconectate si proceduri simplificate de interogare a acestora.Practic, documentele solicitate in original sau copie de administratia publica se regasesc in baze de date existente la nivelul altor autoritati publice, nefiind necesar decat un transfer electronic de cunoastere in interiorul statului."Inca de la inceputul mandatului am avut in plan o initiativa legislativa care sa interzica institutiilor publice sa ceara oamenilor copii dupa acte emise tot de institutii publice. Spre exemplu, serviciul de parcari de resedinta din multe orase nu va mai avea voie sa solicite copii dupa acte de la acei soferii care doresc sa isi prelungeasca un contract de inchiriere. Azi, solicitantul trebuie sa aduca o copie de buletin si una de talon pentru a dovedi ca locuiesc la adresa si au dreptul la loc de parcare . Or, toate aceste informatii sunt deja in posesia statului roman. Care fie nu stie unde sa le caute, fie ii este mai comod sa vi le ceara iar si iar in fiecare an. Vreau sa fortez administratia publica sa fie inovativa, sa gaseasca solutii pentru a repara o aiureala administrativa ce tine de 30 de ani. Vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au semnat acest proiect de lege, prin care facem un pas necesar si asteptat, totodata, de cetateni, dar si de cei din administratia publica: debirocratizare. Sunt un sustinator al simplificarii proceselor prin care putem imbunatati relatia dintre cetatean si stat. Am incredere ca acest proiect de lege va fi adoptat in cel mai scurt timp si va deveni o exemplu de buna practica pentru fiecare institutie din tara noastra", a declarat deputatul PNL.