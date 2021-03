Institutul National de Sanatate Publica: De la debutul pandemiei, 85,4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani

Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, marti, ca, de la debutul pandemiei, 85,4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, aproape 60% fiind barbati. De asemenea, 95.2% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate.INSP a prezentat, marti, date noi cu privire la pandemie, raportandu-sela ultimele cifre, respective 804.090 persoane infectate si 20.403 decese."De la inceputul pandemiei, 85,4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59,6% din decese au fost la barbati. De asemenea, 95.2% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata", a transmis INSP.De asemenea, sursa citata a precizat ca 1 din 62 de cazuri confirmate a fost la personal medical."39.7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti , Timis, Cluj, Brasov si Ilfov. 33% din totalul deceselor au fost inregistrate in Maramures, Timis, Arad, Bucuresti si Constanta", a mai transmis INSP.Primul caz de infectare cu noul coronavirus a fost raportat in Romania in 26 februarie 2020.