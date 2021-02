Intalnire intre Klaus Iohannis si Patriarhul Daniel. "Se inscrie in seria dialogurilor periodice care au ca subiect contributia BOR la binele comun"

Presedintele apreciaza actiunea Bisericii Ortodoxe si a celorlalte culte in cadrul efortului de depasire a pandemiei, relateaza Administratia Prezidentiala."Intalnirea se inscrie in seria dialogurilor periodice pe care presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, le are cu Parintele Patriarh Daniel, care au ca subiect contributia Bisericii Ortodoxe Romane la binele comun si aprofundarea dialogului dintre Biserica si autoritatile publice.Presedintele Romaniei apreciaza intensificarea acestui dialog in ultima perioada si actiunea BOR, alaturi de celelalte culte, la efortul de depasire a pandemiei si la reducerea impactului acesteia asupra celor in suferinta si nevoie", a transmis Administratia Prezidentiala.Totodata, cu ocazia intalnirii , presedintele Klaus Iohannis a reiterat importanta respectarii masurilor de siguranta sanitara si a continuarii procesului de vaccinare, singurele modalitati pentru revenirea la o viata normala.Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu Patriarhul Daniel, la Resedinta Patriarhala. Intrevederea a avut loc in jurul orei 13:00 la Resedinta Patriarhala. Nu s-au oferit detalii publice despre discutiile purtate."A fost o vizita fireasca la inceput de an, o intalnire oficiala in spiritul dialogului dintre doua institutii importante ale societatii romanesti pe temele actuale ale acesteia", a declarat Vasile Banescu, citata de Basilica. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei nu a luat parte la intalnire.