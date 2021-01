Dozele de vaccin au ajuns cu intarziere la centrul de vaccinare din Spitalul Pantelimon din Capitala

35.000 de persoane, amanate

Reprogramarile se fac la centrele initiale

E prima zi in care toate persoanele care s-au inscris la vaccinare si care faceau parte din a doua etapa de vaccinare vor fi reprogramate.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunta cum se va desfasura procesul de reprogramare a persoanelor incluse in etapa a doua de vaccinare din categoria domeniilor esentiale.Incepand cu data de 28 ianuarie 2020, se pune in aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse in etapa a doua de vaccinare din categoria domenii esentiale. Astfel, o persoana programata initial pentru administrarea primei doze la data de 28 ianuarie va fi reprogramata la data de 8 februarie cu rapel la data de 8 martie (28 zile), explica autoritatile.Sunt 35.304 persoane care aveau programare initiala in perioada 28 ianuarie - 11 februarie si care vor fi reprogramate la un interval de 10 zile.In ceea ce priveste reprogramarea persoanelor din etapa a doua din categoria domenii esentiale, aceasta se face prin intermediul platformei informatice, in ordinea realizarii programarilor initiale, la centrele de vaccinare unde acestea erau programate initial.CNCAV anunta ca a formulat deja noile cerinte operationale catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, astfel incat procesul de reprogramare sa se desfasoare optim.