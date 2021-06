Intarzieri de zeci de minute la trenurile ce sosesc in Gara de Nord, din cauza lipsei de tensiune la una din liniile de contact

"In intervalul orar 6:05 - 8:18, pe relatia Ciolpani - Galateni - Olteni - Radoesti, a fost lipsa tensiune in linia de contact. S a intervenit pentru remediere, iar de la 8:20 s a reluat circulatia in conditii normale. Intarzierile inregistrate in circulatia trenurilor sunt cuprinse intre 40 si 135 de minute", a informat purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura , Oana Branzan.Potrivit tabelei electronice din Gara de Nord, trenul IR 15592, Arad - Bucuresti Nord, operat de Astra Transcarpatic, a sosit cu o intarziere de 150 de minute, iar IR 1-5941 Craiova - Bucuresti Nord, al companiei CFR Calatori , a acumulat 130 de minute.Trenul IRN 79, de la Lokoshaza, apartinand transportatorului de stat, a sosit la Bucuresti cu 90 de minute de intarziere, iar Regio 15990 care vine de la Craiova a inregistrat 65 de minute.De asemenea, Regio 15996 tot de la Craiova, operat de Softrans Calatori, are 70 de minute de intarziere.