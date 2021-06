Interlopi romani retinuti in Italia. Unul e acuzat ca a comandat asasinarea unui jurnalist in Timisoara

Boncu ar fi comandat asasinarea unui ziarist

Arestat de carabinieri

Concret, Lucian Boncu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pe 29 mai, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de incercare de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si de nerespectare a regimului armelor si munitiilor.Mai precis, Boncu ar fi comandat asasinarea ziaristului Dragos Bota de la PressAlert, potrivit procurorilor.Tribunalul Timis a dispus tot pe 29 mai arestarea in lipsa a lui Boncu, pentru o perioada de 30 de zile. Procurorii sustin ca liderul interlop a incercat sa determine mai multe persoane sa il impuste pe jurnalistul Dragos Bota, fiind deranjat de dezvaluirile facute de acesta despre traficul de cocaina din judet, potrivit unui comunicat DIICOT.Sorin Udrea este cel de-al doilea barbat arestat de carabinierii italieni. Udrea fugise in Italia in 2016, inainte de sentinta definitiva a Curtii de Apel Timisoara, care l-a condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare in dosarul de crima organizata in care a fost inculpat.El ar fi fost apropiat de Alina Bica , fosta sefa DIICOT fugita si ea in Italia, potrivit PressAlert.ro.