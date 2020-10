Alba: Tentativa de suicid in Aiud, semnalata de Interpol Washington

Potrivit sursei citate, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a fost semnalat, prin Centrul de Cooperare Politieneasca - Biroul Interpol, cu privire la faptul ca Interpol Washington a inregistrat o tentativa de suicid in municipiul Aiud.La scurt timp, politistii din Aiud au identificat locatia si pe un tanar de 17 ani, care ar fi folosit contul de pe care a fost solicitat ajutor. Acesta a fost invitat la sediul politiei unde, in prezenta unuia dintre parinti, a fost consiliat si a recunoscut ca a solicitat sprijin pe un site de consiliere psihologica, insa a precizat ca nu are o intentie reala de a se sinucide, se mentioneaza in comunicat.Politistii le-au recomandat parintilor sa apeleze la ajutorul unui medic specialist.