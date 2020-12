INTERVIU Fizicianul Cristian Presura: "Se poate ca peste un milion de ani sa fi devenit altceva, ce poate acum nu putem sa ne imaginam"

"In cateva zile aveam cateva mii de abonati"

5G - "o tehnologie de unde electromagnetice"

Aparat de masura pentru unde electromagnetice FOTO Cristian Presura (arhiva)

"Frica de o tehnologie pe care tu nu o cunosti"

Experimente

Erorile in stiinta

Cataltoria in timp

"Fizica va schimba fata lumii in care traim"

In timp ce studia la Facultatea de Electrotehnica si-a descoperit pasiunea pentru fizica, care l-a facut sa urmeze si aceasta facultate. Trei ani de zile, timp in care era si student, a lucrat pe Platforma atomica Magurele ca inginer. Dupa terminarea studiilor a plecat in Olanda unde a facut si un doctorat in fizica.Fizicianul Cristian Presura a acordat un interviu pentru Ziare.com in care explicat ce este tehnologia 5G si daca avem motive de ingrijorare, a vorbit despre experimentele sale, erorile in stiinta, dar si despre cum va arata fizica in viitor. "Fizica va schimba fata lumii in care traim", spune Presura.Cum mi-am descoperit pasiunea pentru fizica? Relativ tarziu pentru ca eram student la Facultatea de Electrotehnica in anul III, iar la cursul de electromagnetism, campuri electrice si magnetice, profesorul de la curs a vazut ca eu ma descurc foarte bine cu ecuatiile lui Maxwell. Ma descurcam foarte bine pentru ca imi placea matematica. Cand a vazut asta, mi-a spus sa citesc o carte: "Fizica moderna" de Richard Feynman. In momentul in care am citit cartea, am zis: "Gata! Eu acum trebuie sa ma fac fizician! Daca nu stiam pana acum, acum sunt sigur!". Am terminat Facultatea de Electrotehnica, iar in ultimul an m-am inscris la a doua facultate, cea de Fizica, la zi, fiind in acelasi timp si inginer.De la Zaiafet (Horia Sarghi). Mie imi place sa fac popularizarea stiintei si la un moment dat pusesem cateva video-uri acolo, pe Youtube. Doar ca nu avea niciun fel de cautare canalul respectiv. Eram si eu sceptic pentru ca multi dintre prietenii mei, care fac popularizarea stiintei, incercasera cu un canal de Youtube si nu avusesera succes. Ma gandeam ca ar fi o idee buna sa fac un canal de Youtube si sa popularizez stiinta.La un moment dat m-a invitat la o discutie Horia Sarghi de la Zaiafet, care e un canal de Youtube foarte cunoscut in Romania. Videoclipul respectiv a avut foarte multe vizualizari, spre 100.000, si am primit foarte multe feedback-uri pozitive. Cand am venit acasa, baiatul meu era la calculator si zice: "Tata, canalul tau de Youtube incepe sa creasca incetul cu incetul. Uite, are acum cu 50 de abonati mai mult". Peste o ora vine si zice: "Cu 200 de abonati mai mult!". Mai trece ceva timp: "Cu 1.000 de abonati mai mult! Trebuie neaparat sa pui materiale si sa incepi sa faci canal de Youtube". In cateva zile avea cateva mii de abonati si el m-a convins atunci: "Nu, nu, nu. Tu trebuie neaparat sa faci, ca lumea se aboneaza la tine". Atunci am pornit propriul meu canal de Youtube si intr-adevar, are o oarecare cautare.In mod sigur divertismentul. La ora actuala, cele mai populare canale de Youtube, atat in Romania, cat si in strainatate, sunt cele de divertisment, cele de jocuri, muzica. Este normal pentru ca tinerii, de multe ori, vin de la scoala obositi si mai trebuie sa faca si teme de casa, iar seara intra pe Youtube sa se relaxeze. Asta o fac si adultii, in mare parte. Deci, consumatori de Youtube nu sunt numai tinerii, sunt si adultii. Atunci, intr-adevar, divertismentul este primul lucru care este cautat.Raspunsul e da. E bine ca exista si astfel de filmulete. Ar fi bine sa existe filmulete facute mult mai bine, mult mai profesionist, care sa fie folosite si de catre profesori la clasa. Ar fi foarte, foarte util, dar acesta este doar un material de ajutor. Nu o sa rezolvam problema asta doar facand niste filmulete pe Youtube.O problema in Romania este reprezentata de piata de munca. Un copil, de exemplu, daca vrea sa mearga catre fizica, poate ca el gaseste fizica atractiva, dar atata timp cat piata muncii nu ii ofera foarte multe alternative, e destul de reticient.Faptul ca, la ora actuala, noi avem un singur manual unic de fizica in toata tara inseamna ca din acelasi manual trebuie sa invete si un bucatar, si un cofetar, dar si un constructor de rachete si un inginer la centrala nucleara. Insa, nu toti au nevoie de acelasi lucru cand vine vorba de fizica.Cei care devin ingineri au nevoie de fizica avansata, cu formule matematice, iar ceilalti au nevoie de o fizica din care sa inteleaga lucrurile si natura din jur pentru ca traiesc intr-o lume tehnologica, dar lor nu le trebuie lucruri asa de avansate. Atunci, cred ca nu programa, cat studiile trebuie diversificate la o varsta mult mai frageda, in asa fel incat sa avem si manuale de formare pentru diferite directii.Radiatiile 5G sunt, in esenta, unde electromagnetice. Asa cum sunt si undele de la radio, cum sunt si undele luminoase, care au o anumita frecventa, mai ridicata decat undele radio obisnuite pentru a facilita comunicarea dintre telefonul mobil si statia de receptie. Daca frecventa este putin mai ridicata, atunci telefonul poate sa trimita mult mai repede date catre statia de receptie si invers. Acesta este avantajul tehnologic. Datorita acestui fapt, poti sa ai o viteza mult mai mare de transfer pe telefoanele mobile. In esenta, vorbim de o tehnologie de unde electromagnetice care este cunoscuta si este folosita si la telefoanele din generatia 4G si din generatia 3G.Undele electromagnetice ale acestei noi generatii 5G se masoara la fel ca si celelalte unde. Exista aparate de masura care masoara intensitatea campului electric. Poti sa masori frecventa, care stii cat este pentru ca a fost aleasa de constructor, dar si intensitatea. Cu cat o unda are o intensitate mai mare, cu atat este mai puternica si are mai multa energie . De exemplu, cu cat te aflii in apropierea antenei, cu atat mai mare va fi intensitatea undei. Atunci o masori cu aparate de specialitate care deja exista. Am si eu unul la mine acasa pe care il voi folosi, in continuare, sa mai fac cateva videouri despre tehnologia 5G.Undele electromagnetice, da. In esenta, ele sunt un instrument. Cineva poate sa foloseasca undele electromagnetice intr-un mod rau intentionat. De exemplu, exista aparate care sunt folosite in campurile militare, care sa le faca rau soldatilor din taberele adverse. Insa, atunci cand vorbim de tehnologia 5G, noi vorbim de a cincea generatie, deci de o tehnologie care se supune unor norme de siguranta de sanatate.Aceste norme de siguranta de sanatate au fost definite de catre organismele internationale si toti constructorii care folosesc tehnologia 5G trebuie sa se supuna. Normele respective tin cont de doua lucruri: de frecventa si de intensitatea undelor radio. Atata timp cat constructorii se supun acestor norme, atunci aceste unde electromagnetice, care fac parte din tehnologia 5G, nu sunt nocive. Frecventa lor este suficient de mica astfel incat radiatiile lor sa nu fie ionizante, iar intensitatea este suficient de mica, in asa fel incat incalzirea care se produce, sa fie suficient de mica pentru a nu produce niciun fel de efecte biologice. In final, aparatele care se supun si sunt construite conform standardelor internationale nu sunt un pericol pentru sanatate.Da. Si a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). In Romania avem, de exemplu, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) care se ocupa cu telecomunicatiile si sunt responsabili pentru a verifica daca standardele respective ale Uniunii Europene sunt respectate.In mod sigur exista si o componenta psihologica: frica de necunoscut. Deci, frica de o tehnologie pe care tu nu o cunosti. Tehnologia 5G este cunoscuta de cei care o construiesc. Daca te uiti in comunitatea inginerilor, o sa vezi ca celor mai multi dintre ingineri nu le este frica de tehnologia 5G pentru ca ei o cunosc. Ei inteleg ce este unda electromagnetica si care sunt problemele. Insa, in momentul in care tu nu cunosti aceasta tehnologie, esti din afara, ai mai putina tangenta cu ingineria pentru ca ai o alta meserie, atunci intr-adevar, iti este mai frica de o tehnologie noua. Este, asa cum am spus, si un efect psihologic. Ti-e frica de ceva nou. Deci, eu nu o pun pe seama ignorantei sau a altor lucruri, o pun pe seama unei tendinte naturale.Pe de alta parte, odata ce informarea creste referitor la ce este tehnologia 5G, probabil ca vom intelege ca nu este o problema de sanatate, asa cum s-a intamplat si cu tehnologiile precedente. Atunci cand a aparut tehnologia 3G a undelor telefoanelor mobile au existat aceleasi discutii care exista si acum. Insa, la ora actuala nimeni nu se plange de tehnologia 3G. Toata lumea foloseste telefoane mobile si, in general, lumea nu-si mai face griji. Deja au trecut mai mult de 10 ani de cand folosim telefoanele mobile si nu par sa fie probleme. Asa cred ca se va intampla si cu tehnologia 5G. Odata ce ne vom da seama ca, intr-adevar, nu pune probleme de sanatate, ne vom acomoda si, probabil, ne va fi frica de altceva. Vom discuta despre tehnologia 6G sau alte tehnologii care vor mai aparea.Ideea a aparut in mod natural pentru ca am vazut ca exista acest argument. Multor oameni, la vremea respectiva, vorbesc de inceputul pandemiei, le era frica sa poarte masca pentru ca auzisera aceasta teorie: "purtatul mastii ar scadea saturatia sangelui". Este adevarat ca acest argument era folosit pentru teoriile conspirationiste, dar eu nu am adresat problema asta. Eu am vrut sa adresez un singur lucru: atunci cand porti o masca obisnuita, nu iti scade saturatia sangelui. Deci, cu alte cuvinte, sa pastrez aceasta curatenie a argumentelor atunci cand vorbim si argumentam despre lucruri stiintifice.Cand folosim argumentul acesta: "Nu e bine sa purtam masca pentru ca ne scade saturatia sangelui", trebuie sa verificam daca acest argument este valid stiintific. Atunci, mi-a venit ideea sa demonstrez ca acest argument nu este valid stiintific. Banuiam ca nu este valid stiintific pentru ca face parte din subiectul meu de cercetare, sa pun asa, de la serviciu. Cunosteam senzori care masoara saturatia sangelui, stiam mecanismul si mi-am dat seama ca nu are cum sa scada saturatia sangelui asa de mult cum se pretindea. Atunci am facut acel video prin care am aratat ca argumentul, tehnic vorbind, nu este adevarat. Saturatia sangelui, daca scade, scade foarte putin si insignifiant. Nu trebuie sa ne fie frica atunci cand purtam masca de faptul ca ne scade asa de mult saturatia sangelui.In stiinta apar erori. Problemele apar atunci cand, sub presiunea timpului, vrem sa avem un produs nou sau un medicament nou intr-un timp foarte, foarte scurt. Cand aceste mecanisme de verificare nu au timp sa isi faca treaba, pot aparea, intr-adevar, probleme. Asa cum s-a intamplat si acum. Este presiunea timpului. Presiunea de a aduce un produs nou sau un medicament nou intr-un timp foarte, foarte scurt. Aceasta presiune face ca, intr-adevar, anumite mecanisme de verificare sa nu functioneze eficient.Insa, exista in stiinta si mecanisme de corectie. De exemplu, atunci cand o companie aduce un produs nou pe piata, pentru ca se stie ca pot aparea erori, exista mecanisme de verificare in interiorul companiei, dar si in afara companiei. In America exista un organism national, Food and Drug Administration, care verifica cat de bune sunt produsele medicale puse pe piata. Deci, este un nivel aditional de verificare. In general, aceste sisteme functioneaza daca se permite asteptarea unui timp indelungat. Din aceasta cauza, in mod general, inainte sa se aduca un produs nou pe piata, dureaza ani de zile pana cand toate aceste organisme de verificare si-au putut da acordul.Calatoria inainte in timp este intotdeauna posibila pentru ca imbatranim cu totii. De fapt calatorim in timp. Inainte in timp.Inapoi in timp, la ora actuala, nu cred ca este posibil si cred ca nici in viitor nu va fi posibil. Insa, este foarte posibil ca, peste un milion de ani sa privim toata aceasta natura intr-un mod diferit, sa intelegem mult mai bine natura microscopica. Acolo unde vorbim de fizica cuantica si acolo unde particulele mentale incep sa se comporte extrem de ciudat. Iarasi, se poate ca peste un milion de ani sa fi devenit altceva, ce poate acum nu putem sa ne imaginam. Dar cred ca atunci vom privi problema calatoriei inapoi in timp din cu totul alt unghi, decat o privim acum. Acum o privim extrem de simplist. Vrem sa ne intoarcem inapoi in timp ca sa mai traim o data sau sa ne schimbam deciziile.In viitorul scurt, avem o problema cu fizica fundamentala pentru ca la ora actuala nu prea mai putem sa facem descoperiri mari. Avem nevoie de masini foarte mari si aparate de investigatie foarte mari. Insa, pe termen scurt, cred ca astrofizica se va dezvolta destul de mult pentru ca vom descoperi foarte multe lucruri despre stele. Iarasi, fizica materialelor ar putea sa vina cu foarte multe surprize. Practic, sa ne imbunatatim viata din jur cu ceea ce stim deja, fara sa mai facem descoperiri fundamentale noi.Pe termen lung, atunci cand vom putea face iarasi descoperiri in fizica fundamentala si cand vom putea verifica acele descoperiri, se va schimba cu adevarat fata lumii. Eu cred ca lumea in care traim va arata foarte diferit, nu peste 1.000 de ani, dar peste 1 milion de ani sau 10 milioane de ani. Fizica va schimba atunci cu adevarat fata lumii in care traim.Sa-si iubeasca meseria! Sa-si iubeasca meseria! Si asta e valabil in general. Ei au avantajul ca fizica porneste din pasiune. Daca vrei sa faci fizica, inseamna ca esti pasionat de lumea naturala din jur, cum functioneaza lumea asta, ce e lumea asta in care traim noi si cosmosul asta. Sfatul meu este sa-si pastreze aceasta pasiune in timp si astfel, serviciul pentru ei sa fie o pasiune.