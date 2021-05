INTERVIU Realitatea crunta despre ursii Romaniei: "Acum la crasma in Harghita si Covasna se discuta despre cum sa scape de ei. Exista antigel pe piata"

In ciuda discutiilor aprinse care se poarta in spatiul public legat de interzicerea sau permisiunea vanatorii , oamenii au ajuns sa-si faca dreptate singuri si au inceput sa recurga la masuri extreme pentru a impiedica animalele salbatice sa le intre in gospodarie.Este un motiv de ingrijorare, spune expertul in managementul forestier, care va duce in scurt timp la exterminarea unor specii, asa cum s-a intamplat in Albania, sustine profesorul Ovidiu Ionescu, coordonatorul specializarii Cinegetica din cadrul Universitatii din Brasov.Solutia stiintifica este foarte clara. Populatia de urs trebuie tinuta la nivelul optim, la nivelul unei populatii cu statut de conservare favorabil, nu cum vor anumite ONG-uri care nu stiu sa raspunda la intrebarea: Cati ursi vreti sa fie in Romania? Statul Roman s-a angajat la UE conform Directivei Habitate sa pastreze numarul de ursi pentru a mentine statutul favorabil de conservarea a speciei si asta inseamna 4.000 de ursi.: Sa se dea drumul la vanatoare este singura solutie logica. Legea este foarte clara, in conditiile in care se inregistreaza pagube la animalele domestice, cand este pusa in pericol viata oamenilor, si vorbim de 9 oameni ucisi in 2019, 12 oameni omorati in 2020 si 76 de oameni mutilati in 2019, pentru 2020 nu am inca cifre, inseamna ca viata umana este pusa in pericol. Daca este mai important Arthur decat viata umana si este personificat Arthur, asta este. Sa se hotarasca Guvernul ce vrea sa puna pe locul intai, ursul sau omul.Cred ca cel putin dublu. In raportarea din perioada 2013-2019 la UE s-a spus ca sunt intre 6.500 si 7.500 de ursi in Romania. De cand nu s-a mai vanat, populatia a crescut. Ca de aceea am ajuns aici, de aici problemele din ultimii ani. Erau zone traditionale in zona de munte din Brasov, Harghita, Covasna, unde erau ursii, acum sunt peste tot, in porumb, in culturi agricole, nu mai stau in paduri si aici este o problema, intr-adevar. Eu sunt acum la Sanpetru si in fiecare seara primesc mesaje Ro-Alert si este o zona in care nu au fost niciodata ursi.: Vanatoarea controlata este singura solutie care se aplica global. Ai o groaza de oameni care se ocupa de conservarea speciilor. Nu vreau sa omor acum tot si 100 de ani de acum incolo sa nu mai am nimic. Este vorba despre managementul populational pe care il invata orice biolog sau orice student care are cat de cat bunavointa sa treaca un examen. Cand este o specie in pericol, trebuie facut totul sa o protejezi si sa-i asiguri habitatul sau natural, cand este o specie la un nivel optim, faci o utilizare durabila a ei, iar cand este peste optim trebuie sa iei masuri de reducere a populatiei. Este prima lectie de management.Nu este niciun fel de sfaraiala cu relocarea. Nu mai vrea nimeni sa ii reloce si va si spun de ce. In urma unei relocari, un avocat, baiat destept, care avea casa de vacanta si a gasit-o stricata de un urs, nu neaparat cel relocat, i-a dat in judecata pe cei care au aprobat relocarea si i-a pus sa plateasca despagubiri. Motiv pentru care nimeni nu mai vrea relocare. Trebuie sa permitem vanatoarea, doar asa se reduce populatia de ursi.Si daca ei nu vor sa vaneze, ce facem? Ei vor face o petitie in care vor spune: noi prindem ursi, sa-i dati la organizatiile neguvernamentale care urla. Noi ii prindem si vi-i dam. Ii prindem si vi-i aducem la Bucuresti , la Viena pe unde sta Gabriel Paun (coordonatorul Asociatiei Agent Green - n.r.). Sunt ocoale in care oamenii nu mai vor sa mearga in padure de frica. Pentru ca i-au alergat ursii pe toti, i-au ranit pe unii, i-au bagat in spital . Sunt acum ursoaicele cu pui mici, e plina padurea de ursi. Daca nu dau drumul la vanatoare, nu vad solutia. Sa stiti ca lumea isi face dreptate singura. Bine, nu dati drumul la vanatoare, cei de la ocoale nu mai protejaza, atunci lumea isi face dreptate singura. Daca mie imi vine in casa un urs n-o sa accept asta, o sa fac ceva sa nu mai vina.Au trecut si peste garduri electrice. Oamenii isi iau alte masuri de-acum. Sunt multe solutii. In Romania exista antigel pe piata. Acum la crasma in Harghita si Covasna se discuta despre cum pot sa scape de ursi. Aici am ajuns. O sa-i otraveasca si o sa dispara ursii. Daca asta este solutia dorita de minister, atunci sa finanteze ONG-urile protectioniste sa protejeze ursii. Nu vor face nimic.: Acum in niciun caz, penrtu ca s-a creat asa o stare, toata lumea ii considera criminali. Stiti ce zic? Nu e nicio mare scofala sa impusti un urs si chiar nu ne intereseaza, lasa-i sa-si faca ei de cap, sa faca ce vor, noi nu ne mai bagam.Uitati ce este in Albania. Nu mai este nimic. Au interzis vanatoarea, au disparut animalele.: Pai cine sta sa le pazeasca? Pana acum aveai paznicul de vanatoare, aveai seful de grupa, ajutorul de sef de grupa, gospodarul, toti oamenii acestia mergeau pe fondul de vanatoare si daca vedeau ceva anuntau politia sau luau ei masuri. Acolo in Albania au spus gata, oprim pentru trei ani vanatoarea si au disparut toate speciile in aceasta perioada. Toata lumea otravea. Ar fi foarte grav sa ajungem si noi aici.Daca nu se mai vaneaza, ursului nu ii mai este frica de om. Ursul a venit acum in culturile agricole, in livezi, la stupini. Decat sa te duci in padure sa cauti de mancare, nu e mai bine in lanul de porumb? Decat sa alergi dupa o caprioara, nu prinzi mai repede o oaie sau un porc? Si atunci e normal, ursul este oportunist si daca nu ii mai este frica de om, se duce unde este hrana mai multa.In libertate intre 20 si 30 de ani, acestea sunt varstele pe care le atinge. Cel mai batran pe care l-am determinat noi ca varsta a fost de 28 de ani, dar marea majoritatea traieste pana pe la 20 de ani.Noroc ca se mai omoara masculii intre ei. Pentru ca e densitata foarte mare, masculii omoara un numar foarte mare de pui pentru ca altfel aveam o explozie fantastica. In momentul de fata ursoaicele cu pui trebuie sa se fereasca de masculi si coboara spre localitati, spre culturile agricole, acolo unde masculii mari nu prea vin.Da. Plus ca in localitati dau de hrana, avand hrana mai multa, fac mai multi pui. Avem din ce in ce mai multe cazuri cu 3, 4 si chiar cu 5 pui nu cu 2 cum era normal. Daca sta in padure, face doi pui, daca sta in lanul de porumb, face patru pui. Pentru ca are mancare mult mai usor, iar consumul de energie este mult mai mic si atunci starea de intretinere in toamna este foarte buna. Ursoaica, asa cum are capacitatea sa resoarba embrionii daca nu are suficicenta grasime pentru hibernare sau sa-i creasca, asa are si capacitatea sa creasca si un numar mai mare de pui atunci cand are grasime pe ea.Harghita-Covasna-Brasov si Mures. Sunt si in Moldova, dar nu asa de multi. Bacau are o populatie destul de mare si Vrancea, dar densitatea nu este atat de mare ca in zona Harghita.: Cam 2.000 de exemplare, mai sunt vreo 900 in Brasov, deci deja sunt vreo 3.000 de exemplare in trei judete. Si Prahova a avut multi, dar la Sinaia oamenii au inceput sa-i otraveasca.Nu pot sa o confirm pentru ca nu am date certe, dar din informatiile pe care le-am primit de acolo, au cam inceput sa dispara ursii. Daca inainte veneau 20, 25 de ursi la gunoaie, acum nu prea mai exista.: Este o prostie imensa. Acolo unde se taie o padure, acolo creste mur, zmeur, deci hrana pentru urs si pentru celelalte animale. Cand nu se taie, atunci nu e mancare pentru ursi. Intr-o padure de molid, pe jos nu sunt decat ace de molid, nimic altceva din ceea ce ar putea sa manance ursul. Daca luam informatiile specialistilor si de la Forest Watch, de la Google Earth si de la Institutul National in Silvicultura, suprafata padurii a crescut din anii '90 pana acum. Nu vorbim despre ceea ce se spune in mass media, vorbim despre ceea ce este in realitate.Daca nu, oamenii isi fac dreptate singuri.