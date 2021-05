Interzis cu flori artificiale la cimitir, de la 1 iunie. Ce decizie au luat autoritatile locale din Oradea

Astfel, producatorii fiind indemnati sa lucreze doar cu flori naturale si materiale vegetale, biodegradabile, intr-o campanie demarata de conducerea Administratiei Domeniului Public (ADP) Oradea."Am demarat aceasta campanie prin care nu mai dam voie in cimitir cu coroane din plastic si sarma, pentru ca plasticul nu se degradeaza nici in sute de ani, nu pot fi tocate si reciclate ca si compost, iar trimiterea tonelor de asemenea deseuri la deponeul orasului costa foarte mult. Recomandam doar coroanele - mai mici - din flori naturale si materiale vegetale, jerbe sau buchete de flori, acestea fiind, de fapt, un omagiu viu, adevarat, pentru sufletele celor raposati", a declarat directorul general al ADP Oradea, Liviu Andrica.La cimitir se aduna, in fiecare zi, mormane de gunoi in care predomina aceste coroane din plastic. In fiecare zi au loc in jur de zece inmormantari, cu cate cel putin 20 de coroane, dar sunt unele si cu peste o suta de coroane. La sase saptamani, coroanele de pe morminte sunt adunate si trebuie trimise la deponeul orasului.