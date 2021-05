Zeci de locuinte din Satu Mare, evacuate din cauza inundatiilor. ISU intervine pentru salvarea unor sinistrati VIDEO

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare a anuntat, joi, ca a intervenit pe parcursul noptii, dar si joi dimineata, dupa producerea de inundatii. Au fost folosite motopompe de capacitate mare pentru evacuarea apei din gospodarii si barci pneumatice pentru preluarea unor persoane.La Hurezu Mare, pompierii au evacuat trei copii, patru adulti si animale, iar aproximativ 20 de case sunt inundate, in timp ce la Ratesti operatiunile sunt in desfasurare.Persoanele care sunt evacuate vor fi duse la caminul cultural din localitate, a informat ISU.In localitatea Socond, un pod provizoriu a fost distrus de viitura, au mai transmis autoritatile.Precipitatiile abundente, care au depasit 50 de litri pe metru patrat, au condus la revarsarea de ape in judetul Satu-Mare, iar prefectul Altfatter Tamas coordoneaza o actiune a echipelor de salvare."Prefectul Altfatter Tamas se afla in acest moment la Ratesti, unde coordoneaza actiunea de interventie pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor inundatiilor pe valea Maria, dar si actiunea de evaluare a pagubelor produse. Urmare a scurgerilor importante de pe versanti (peste 50 L/mp in zona) s-au acumulat debite mari pe valea Maria care nu au putut traversa sectiunea de curgere, apele revarsandu-se inclusiv pe DN 19A", a transmis, joi, Prefectura Satu-Mare.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod rosu de inundatii pentru judetul Satu-Mare. Potrivit hidrologilor, pana la ora 13.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se vor produce in continuare scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri, cu depasiri ale cotelor de pericol pe raul Maria, afluent al Crasnei.