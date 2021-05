Inundatii puternice in Dambovita, apa a intrat in apartamentele de la parterul unui bloc

Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, primele probleme cauzate de ploile abundente au aparut vineri, incepand cu ora 11:30, fiind afectate doua orase si trei comune din judet."Se intervine pentru evacuarea apei in Pucioasa pe strada Carierei si la alte 2 gospodarii, in Proboiu (Branesti) la 4 gospodarii, in Fieni apa a intrat pe o scara de bloc si a afectat si 4 camere de la parter, in Romanesti (comuna Potlogi) 2 gospodarii si in Dragaesti Pamanteni (comuna Manesti). La intrarea in Pucioasa, drumul national 71 este acoperit de apa pe o lungime de 700 metri", informeazza ISU Dambovita.In sprijinul echipajelor de pompieri actioneaza si Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din localitatile afectate.Judetul Dambovita se afla sub avertizare meteo Cod Portocaliu , pana vineri seara fiind anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa care vor depasi 40...60 l/mp.