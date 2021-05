Masurile cu care se lauda Guvernul ca a imbunatatit performanta invatamantului in pandemie

- promovarea cadrului legislativ necesar desfasurarii cursurilor scolare si universitare in mediul online si elaborarea ghidurilor metodologice pe discipline;

- realizarea de cursuripentru toate nivelurile de invatamant, cu prioritate pentru elevii claselor a VIII-a si a XIIa/XIII-a in parteneriat cu institutia publica Societatea Romana de Televiziune (inclusive program de formare pentru cadrele didactice);

- dotarea elevilor si cadrelor didactice cudispozitive electronice cu conexiune la internet;

- utilizarea platformei Digital (digital.educred.ro) pentru invatamant online.

Educatia timpurie (0-6 ani)

- Dezvoltarea de servicii comunitare integrate in 139 de comunitati rurale si urbane cu tip de marginalizare peste medie si severa;

- In 2020, au fost finalizate si dotate cu mobilier 252 de gradinite, 125 de gradinite sunt in faza de executie, iar pentru alte 23 de gradinite faza de proiectare a fost finalizata. Numarul total de obiective de investitii in infrastructura educationala finantate prin PNDL I si II este de 3.380, din care 1.268 au fost receptionate;

- Dezvoltarea unui sistem unitar integrat pentru copilaria timpurie, precum si crearea, extinderea si modernizarea infrastructurii serviciilor de educatie timpurie;

- Implementarea unei scheme de granturi pentru construirea a 200 de crese/ servicii de educatie timpurie si operationalizarea acestora de catre operatori publici/privati.

Invatamantul secundar

- Derularea de investitii in laboratoare in unitatile scolare preuniversitare si in sprijinirea mobilitatii elevilor prin achizitionarea a 1.860 microbuze verzi sau alte mijloace de transport;

- Continuarea schemei de granturi pentru licee si a schemei de granturi pentru universitati pentru Programe de vara in cadrul Proiectului privind invatamantul secundar - ROSE.

- Continuarea implementarii a presupus alocarea de credite bugetare in valoare de peste 170 milioane lei pentru anul 2021;

- Crearea unui mecanism de tip grant pentru dotarea unitatilor scolare cu echipamente pentru asigurarea conditiilor optime pentru invatarea online.

Invatamantul superior

- Pentru sapte universitati romanesti cooptate de catre Comisia Europeana sa faca parte din Retelele universitatilor europene, s-a alocat suma de 3,5 milioane lei, iar pentru sustinerea celor 23 de domenii care s-au pozitionat in clasamentul international Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2019, s-a alocat suma de 6,9 milioane lei;

- Crearea unui mecanism de tip grant pentru dezvoltarea de centre digitale avansate in invatamantul preuniversitar si universitar;

- Sustinerea financiara a universitatilor in vederea protejarii studentilor si a rezidentilor de COVID -19 pentru care s-a alocat suma de 14,2 milioane lei;

- Pentru dezvoltarea capacitatii institutionale si cresterea gradului de internationalizare a invatamantului superior, au fost finantate din Fondul de Dezvoltare Institutionala 2020, 263 proiecte vizand sase domenii strategice;

- Pentru asigurarea si cresterea calitatii si competitivitatii universitatilor romanesti, ponderea finantarii suplimentare, pentru anul 2020, a reprezentat 26,5% din totalul fondurilor alocate pentru finantarea institutionala.

Invatamantul dual

- Reformarea guvernantei scolare: profesionalizarea carierei de management scolar in vederea atragerii, asigurarii si administrarii de resurse la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar;

- Revizuirea ofertei educationale, a curriculumului si a programelor pentru ruta profesionala in regim dual, cu implicarea directa si permanenta a mediului.

Asigurarea echitatii, incluziunii, calitatii educatiei, dezvoltarea capitalului uman, precum si dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic raman provocari importante, fiind necesare reforme si investitii strategice."In acest sens, rezultatele scolare, in special in randul copiilor din zonele rurale si din zonele defavorizate din punct de vedere economic nu au inregistrat o imbunatatire. Cheltuielile pentru educatie sunt printre cele mai scazute din UE (2,8% din PIB fata de media UE de 4,6%), cu o diferenta si mai mare la nivel prescolar si primar (21,8% din buget fata de media de 32%)", se arata in plan.In Romania se pot observa efecte directe si colaterale ale pandemiei de COVID-19 asupra sistemului de educatie.Efectele sunt cauzate in mare parte de inchiderea scolilor si de capacitatea redusa a sistemului de a facilita trecerea de la sistemul educational fata in fata catre invatarea on-line, la scara larga. Intreruperile prelungite ale procesului educational au afectat in special elevii dezavantajati socio-economic, elevi care nu se pot adapta sistemului de invatare la distanta. Prin urmare, numarul elevilor aflati in situatie de risc de parasire timpurie a scolii a crescut.Ministerul Educatiei si Cercetarii a aplicat numeroase masuri de diminuare a efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra sistemului de educatie.Printre masurile concrete pentru imbunatatirea sistemului de invatare in mediul online se regasesc:Acolo unde conditiile pandemice au permis participarea la sistemul educational fata in fata, au fost asigurate conditiile igienico-sanitare minime si dotarea unitatilor scolare cu echipamente de protectie medicala, dispositive medicale, containere sanitare mobile. Ministerul Educatiei si Cercetarii continua sa inregistreze progrese intr-o serie de programe nationale ce vizeaza intreg sistemul national de invatamant, dupa cum urmeaza: