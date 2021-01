Investigatiile releva ca majoritatea romanilor intra pe contrasens pe autostrada perfect constient

Pericol de ciocnire frontala si viteza

Intr-o postare pe Facebook , Asociatia arata ca investigarea acestor incidente in Romania releva o concluzie ingrijoratoare."Multi romani ajung pe contrasens perfect constient, nu din neatentie, dupa ce au intrat pe autostrada legal dar nu in directia in care doreau sa se deplaseze. Pentru a corecta aceasta situatie intorc pur si simplu vehiculul si pornesc in sens opus", atrage atentia Pro Infrastructura.Astfel, "pericolul de ciocnire frontala cu consecinte fatale e cu atat mai mare cu cat, dupa intoaarcere, multi dintre ei aleg sa circule pe contrasens pe cea mai rapida banda a autostrazii, ca doar ei sunt obisnuiti sa circule pe dreapta, adica stanga celor care circula corect!", noteaza postarea pe Facebook.Specialistii atrag atentia ca se circula cu viteza mare pe contrasens. In acest sens este dat si un exemplu recent din nodul Turda, unde un cetatean a condus cativa kilometri pe contrasens pe A3 spre Gilau."Nu s-a nascut inca soferul care sa nu fi ratat vreodata o iesire sau intrare de autostrada, i se poate intampla oricui. In asftel de cazuri, continuati pana la prima iesire si orientati-va dupa ce ati iesit de pe autostrada. Ca sa evitati astfel de incidente, consultati harta de a porni la drum si planificati cu atentie deplasarea in nodurile mai complicate (cum e nodul Turda si viitorul nod Sebes), chiar daca aveti GPS. Nu opriti si nu intoarceti pe autostrada, e pericol de moarte", mai arata Pro Infrastructura."La prima vedere autoritatile nu au ce face ca sa evite astfel de cazuri, ca doar nu putem lua masuri pentru fiecare sofer care incalca legea in mod grosolan. Dar acesti soferi pun vietile altora in pericol, si e destul loc de mai bine in semnalizarea nodurilor rutiere si intersectiilor din tara. Cerem asadar CNAIR sa revizuiasca semnalizarea rutiera in noduri, in colaborare cu societatea civila".Spre final, Pro Infrastructura cere Ministerului Transporturilor sa colaboreze cu Ministerul de Interne care a investigat aceste incidente si sa publice o situatie a nodurilor in care au avut loc astfel de incidente, orelor din zi, varstele soferilor, si alte informatii relevante."Este important ca societatea sa inteleaga magnitudinea si gravitatea acestui fenomen. Lipsa proiectarii orientate pe sofer a drumurilor si semnalizarii lor, lipsa testelor cu soferi a indicatoarelor de orientare duce la proiectare incoerenta a nodurilor si semnalizarii. Ideal ar fi ca toate nodurile sa fie testate inainte de a fi construite, folosind de exemplu focus-grupuri sau realitate virtuala. Este necesara si o campanie de sensibilizare a publicului la consecintele circulatiei pe contrasens pe autostrazi", conchide asociatia.CITESTE SI: