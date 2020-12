Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane: Sunt degradante cuvinte precum "negrotei" sau "cioroi". Cuvantul "negru" nu face parte din aceeasi categorie

"Deocamdata, in romaneste sunt socotite degradante si rusinoase notiuni ca "negrotei", "cioroi", "cioara" etc. Cuvantul "negru" nu face parte, pentru moment, din aceeasi categorie, dar asta nu inseamna ca unii nu-l folosesc in sens peiorativ. Exista si romani care acorda acestui termen un sens de ocara, de discriminare, de injosire, ceea ce este de condamnat categoric. Oricum, in acest moment, "negru" din romaneste nu are sensul de "nigger", "nigga", "cioara", "cioroi") din engleza americana. Cata vreme si in engleza se foloseste inca oficial cuvantul "black" pentru a denumi un "african american", nu ar trebui sa fim nici noi (romanii) si nici altii scandalizati", a scris Ioan Aurel Pop pe Facebook.Citeste si: Un sofer de 36 de ani aflat sub influenta drogurilor a lovit un pieton in Focsani si a parasit locul accidentului