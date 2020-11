Primul roman condamnat pe viata dupa 1990 a fost retinut din nou, la Iasi. O noua acuzatie adusa de autoritati

Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale (SIC) au intrat impreuna cu mascatii peste Ioan Chifan, in varsta de 60 de ani, dupa ce barbatul a falsificat mai multe documente, scrie BZI In anii '90, Ioan Chifan a omorat un barbat care i-a facut avansuri sotiei sale si i-a dat foc. Desi Chifan a spus ca inginerul era mort cand i-a dat foc, anchetatorii au sustinut ca inginerul traia.Ioan Chifan a fost condamnat definitiv pentru infractiunea de omor deosebit de grav pe data de 18 iulie 1991, fiind primul condamnat pe viata dupa Revolutie. Atunci avea 29 de ani si a fost acuzat ca, impreuna cu doi complici, a rapit un inginer de la Fabrica de Textile Raducaneni si l-a ucis in chinuri groaznice.El a spus ca nu credea ca va mai iesi vreodata din puscarie, insa legea s-a schimbat, iar in anul 2011, Chifan s-a intors la Raducaneni, orasul in care locuia. In ultima vreme lucra ca sofer de TIR, potrivit publicatiei citate.