Ministrul Sanatatii anunta reducerea numarului de paturi pentru pacientii COVID VIDEO

Ioana Mihaila a declarat in localitatea Vedea, din judetul Giurgiu, ca pana saptamana viitoare directiile de sanatate publica vor avea baza legala pentru revizuirea spitalelor in baza noilor conditii."Spitalele nu sunt inchise si spitalele au primit acordul prin modificarea ordinului sa isi poata deschide si circuite Covid si non-Covid si lucrul asta s-a intamplat inca din luna martie. In plus fata de asta, saptamana aceasta am avut discutii atat cu managerii spitalelor din tara, cat si cu directiile de sanatate publica si am convenit un prim draft de modificare a ordinului de ministru asa incat sa stabilim niste criterii si niste trepte clare care raportat la incidenta din judetul respectiv si raportat la numarul de paturi de terapie intensiva poate, sa ne dea liniile si timpii in care putem sa reducem numarul de paturi COVID si sa crestem numarul de paturi pentru pacientii non-COVID. Sper ca pana saptamana viitoare sa avem ordinul nou asa incat directiile de sanatate publica sa aiba baza legala sa reavizeze spitalele pe noile conditii", a explicat ministrul Sanatatii.Intrebata ce se va intampla cu spitalele monopavilionare, acolo unde medicii si conducerea doresc ca acestea sa fie doar unitati non-COVID , Ioana Mihaila a raspuns:"Exista si spitale monopavilionare, sunt inclusiv unele spitale judetene, asta nu le obliga sa nu poata sa-si amenajeze circuite COVID si circuite non-COVID. Exista si situatii speciale si poate v-ati referit la spitalele monospecialitate si Foisorul a revenit la statutul non-COVID de saptamana aceasta, a primit deja avizul Directiei de Sanatate Publica si pacientul care exista a fost mentinut in izolator", a afirmat miistrul.In martie, Ministerul Sanatatii a anuntat alaborarea unui ordine privind eliminarea sintagmei de << spitale COVID si non-COVID exclusiv >> si alocarea pacientilor COVID si in unitati medicale non-COVID, unde infrastructura o permite, in acest sens, pacientii cu infectie COVID urmand sa aiba acces mai bun la ingrijire medicala, la un standard de diagnostic adecvat radiologic sau de laborator si, de asemenea, sa aiba acces la mai multe specialitati medicale, care sa asigure acel consult interclinic sau pluridisciplinar, care sa monitorizeze si sa trateze mai bine pacientii COVID cu forme moderate sau severe sau critice, dupa cum explica atunci secretarul de stat Andreea Moldovan In Bucuresti , mai multe spitale, desemnate initiala pentru a trata pacienti COVID au revenit sau urmeaza sa revina la tratarea pacientilor non-Covid, in astfel de situatii regasindu-se spitalele Colentina si Foisor. Un alt spital care este ocupat doar de 8 pacienti COVID este Spitalul CF Witting, medicii solicitand insistent revenirea la statutul initial.