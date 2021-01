Ioana Nastase a chemat politia dupa un conflict violent cu Ilie Nastase. "Tot ce mi-am dorit a fost sa ies de acolo teafara"

"E adevarat ce a aparut in presa. Nu vreau sa dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important ca am reusit sa scap teafara pe usa. Nu vreau sa vorbesc urat la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost sa ies de acolo teafara. Nu am depus plangere din respect, ca nu e frumos.Am stat impreuna, a bucurat atatea milioane de oameni. Ar fi fost urat din partea mea sa vorbesc de rau despre el. Totul a pornit de la o chestie banala, dar nu va pot detalia.Nu vreau sa vorbesc prea multe. Nicodata nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasa.Era liniste si pace si deodata... Tot ce pot sa spun e ca el e incarcat din alte parti si vine si se razbuna pe mine. Nu stiu ce sa va spun, ca acum sunt si sub soc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani si m-am speriat foarte tare", a declarat Ioana Nastase pentru ProSport Femeia le-a spus politistilor ca nu a fost batuta, ci ca a fost doar o cearta, si ca i-a chemat doar pentru a reusi sa iasa din casa. In plus, a mai declarat ca nu s-a decis inca daca va divorta sau nu, dar ca nu isi doreste sa ramana singura in preajma lui Ilie Nastase in urmatoarea perioada.In plus, politia a confirmat informatia: "In seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul Sectiei 2, care au luat legatura cu persoana care a reclamat situatia. Aceasta a refuzat sa formuleze plangere sau punerea in aplicare a unui ordin de protectie provizoriu".Citeste si: Majoritatea americanilor doresc inlaturarea imediata a lui Donald Trump din functie, in urma asaltului de la Capitoliu