VIDEO Presedintele Romaniei: 3,5 milioane de doze de vaccin antigripal comandate; vor veni in transele negociate de Guvern

"In fiecare luna vin noi transe de vaccin antigripal in Romania si vechiul guvern pesedist comandase cam 1,5 milioane de doze, iar de cand a venit noul guvern liberal s-a suplimentat comanda si acum suntem undeva la 3,5 milioane de doze, deci mai mult decat dublu cat se comandase inainte. Aceste doze vor veni in transele negociate de Guvern si este clar ca, in conditii de pandemie, cererea de vaccin antigripal este mai mare, dar pe parcurs vor veni doze pentru a satisface aceasta cerere", a spus seful statului intr-o conferinta de presa.